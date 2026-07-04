"Penalta à la Salah" gera onda de piadas sobre jogador saudita!

O pênalti cobrado por Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, no estilo “Panenka”, durante o confronto contra a Austrália na Copa do Mundo de 2026, virou assunto entre os torcedores árabes, mas não se limitou a elogios ao astro egípcio; trouxe de volta à tona uma cena antiga que gerou uma onda generalizada de zombaria contra um dos jogadores da seleção saudita.

Salah levou a seleção egípcia à classificação para as oitavas de final, após marcar o terceiro pênalti com grande confiança, durante a vitória sobre a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com empate em 1 a 1.

Após a divulgação do vídeo do pênalti de Salah, um grande número de usuários da plataforma “X” compartilhou um vídeo antigo de Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção saudita, quando ele tentou cobrar um pênalti ao estilo “Panenka” contra o Marrocos na terceira rodada da fase de grupos da Copa Árabe.

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No entanto, a tentativa de Al-Hamdan na ocasião terminou de forma desastrosa, depois que ele mandou a bola por cima da trave, transformando a jogada em um dos pênaltis mais polêmicos, em meio a críticas generalizadas da torcida e da mídia dirigidas ao jogador.

E as reações não pararam por aí: a torcida voltou a comparar a cobrança calma e precisa de Salah com a tentativa de Al-Hamdan, considerando que a diferença entre as duas cobranças residia na confiança e na qualidade da execução, o que provocou uma nova onda de comentários irônicos nas redes sociais.

Al-Hamdan havia admitido seu erro após a partida e apresentou um pedido de desculpas público ao ex-técnico francês Hervé Renard na coletiva de imprensa, onde beijou a cabeça do treinador diante da mídia, em uma cena que gerou grande repercussão na época.

O “Panenka” de Salah trouxe essas memórias de volta à tona, transformando o chute do capitão da seleção egípcia de um simples gol que levou os “Faraós” às oitavas de final em uma cena que abriu espaço para comparações e inflamou as redes sociais com piadas sobre a tentativa antiga do atacante da seleção saudita.















