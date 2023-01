Como Pelé jogava? Uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo e Mbappé

Tudo isso em um único craque, o Eterno, maior jogador de futebol de todos os tempos

A despedida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, moveu muitas emoções e lembranças. Quem viu o maior da história jogar, exaltou o seu talento único e a importância ímpar que teve para a construção da imagem de um Brasil vitorioso e virtuoso. Os mais jovens, que não conseguiram ver o camisa 10 atuando profissionalmente, ficam com os vídeos – que são muitos, mas poderiam ser ainda mais numerosos – e com os vários registros escritos.

Os vídeos de jogos antigos mostram o tamanho gigantesco de Pelé, claro, mas é importante destacar que não era apenas um outro contexto de jogo. Era um outro contexto de mundo, um pouco mais lento do que estamos acostumados hoje -- em uma era de redes sociais tão onipresentes que geram até crise de abstinência pela busca de algum conteúdo digital instantâneo. Ainda assim, mesmo em um futebol de intensidade menos frenética, é possível identificar quem eram os craques. Portanto, é possível se impressionar com os feitos do Rei do Futebol e afirmar, categoricamente, que o Atleta do Século XX conseguiria sobrar neste contexto moderno de hoje.

Mas como Pelé jogava? Com quem ele seria comparável hoje em dia? Quais jogadores atuais reúnem características comparáveis? É possível imaginar milhões de fãs de futebol se perguntam isso mundo afora. Eu mesmo, que não tive idade para ver o Rei jogando profissionalmente, já me perguntei isso inúmeras vezes ao longo dos anos enquanto via imagens e documentários sobre Edson Arantes do Nascimento, ou enquanto lia as várias obras que contam a história de sua vida.

A melhor resposta que já escutei sobre como jogava Pelé, se comparado aos dias mais atuais, foi dada por Pepe, seu grande companheiro de time no Santos e seleção brasileira: “Tinha a habilidade do Messi e o cabeceio, a força, impulsão e arranque do Cristiano Ronaldo”, afirmou o Canhão da Vila em entrevista dada à GOAL em 2018. E não foi exagero de alguém que elogiaria apenas por ter jogado com o craque.

Basta olhar as imagens e ler diversos outros registros: Pelé era um atleta à frente de sua época, com potência muscular e enorme preparo físico. Os arremates de cabeça, com impulsão impressionante, como os vistos em 1970 na defesa de Gordon Banks ou no gol marcado na final sobre a Itália, ilustram muito bem isso. Mas o Rei do Futebol não dependia tanto do aspecto físico para fazer a diferença. Era dono de uma habilidade ímpar. Aos 50 anos, jogou em um amistoso festivo com a seleção brasileira e brilhou criando chances e até recuperando a bola antes de tentar servir os bem mais jovens companheiros de equipe (como Cafu!) naquela ocasião de 1990.

Pelé, portanto, unia os atributos mais fortes dos grandes astros da década. Também é possível incluir Kylian Mbappé nesta mistura, seja pelo título mundial conquistado ainda como adolescente quanto pela importância que já possui para a sua seleção – aparecendo com chances de reescrever vários recordes que vieram antes dele em Copas do Mundo. Como jogava Pelé? O período de auge de Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé ajudam os mais jovens a entender um pouco. Tudo isso em um único craque, aquele a quem os melhores sempre foram comparados mas que sempre foi, e ainda é, o maior jogador de futebol de todos os tempos.