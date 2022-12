Onde ver o filme Pelé Eterno?

Longa-metragem de 2004 tem produção de Aníbal Massaini Neto, quem era amigo pessoal do ex-jogador

Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, uma quinta-feira, após meses internado no hospital devido a um câncer, mas o Rei deixou um grande legado dentro e fora dos gramados. O ex-jogador foi cantor, politico e participou de diversos filmes, alguns feitos em sua homenagem, como "Pelé Eterno", de 2004.

O documentário, disponível para ser assistido nos streamings Globoplay, da Rede Globo, e Apple TV, retrata a vida de Pelé além dos tempos de atleta. O diretor do filme, Aníbal Massaini Neto, era amigo do ex-jogador e teve inclusive ajuda do próprio "personagem" do longa-metragem para o desenvolvimento do projeto, que conta com duas horas de duração.

Durante o filme, o Rei fala sobre suas diversas conquistas como jogador e alguns de seus dribles e gols mais importantes são apresentados. Além de Pelé, ex-atletas, amigos e familiares também participam do documentário, falando sobre a trajetória de vida do tricampeão do Mundo.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o diretor de "Pelé Eterno" revela que foi a ele para quem o ex-jogador disse, pela primeira vez, sobre quando falou ao próprio pai: "vou ganhar uma Copa do Mundo para você". O fato aconteceu em 1950, quando Pelé, ainda criança, consolou sua figura paterna após a derrota brasileira para o Uruguai, na final do Mundial. A conversa entre os amigos, inclusive, ocorreu durante a produção do filme.