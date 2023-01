O trajeto do cortejo de Pelé no adeus ao Rei do Futebol em Santos

Corpo de Edson Arantes do Nascimento passará por diversas vias públicas da cidade da Baixada e cortejo termina em cemitério vertical

Quase 24 horas depois, o velório de Pelé chegou ao fim, com mais de 230 mil pessoas presentes. Após o fim do período de despedidas para o público, o corpo do Rei do Futebol deixou a Vila Belmiro para fazer um cortejo pela cidade de Santos.

O cortejo com o corpo de Edson Arantes de Nascimento deixou as dependências do estádio Urbano Caldeira perto das 10h30.

O estádio santista fica na região do Canal 2 da cidade. No cortejo, o trajeto vai até a avenida da praia, e ruma em direção ao Canal 6, na região onde mora a mãe de Pelé, Celeste. Depois, o corpo retorna pelo mesmo itinerário e vai até o cemitério vertical, onde o Rei será sepultado.

Confira abaixo as ruas utilizadas no percurso, de acordo com a Prefeitura da cidade de Santos.