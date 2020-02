Após longo impasse, Benfica e Corinthians fecham acordo por Pedrinho

Portugueses vão pagar 20 milhões de euros, além de outros 2 milhões por objetivos e o empréstimo de Yony González

Pedrinho vai trocar o pelo em junho deste ano. A Goal apurou que os dois clubes acertaram nas últimas horas os detalhes finais do acordo que envolve ainda o empréstimo de Yony González.

Inicialmente, o clube português tentou garantir a contratação do jovem meia-atacante já para janeiro, mas uma série de fatores travou o negócio, entre eles a insatisfação de González de voltar para o , onde no ano passado vestiu a camisa do , e o próprio preço do colombiano, avaliado entre 6 a 7 milhões de euros.

Com o fechamento do mercado de inverno na Europa na sexta-feira passada, a saída imediata de Pedrinho caiu. As conversas chegaram a esfriar, mas, de olho na saúde fiananceira, o Corinthians insistiu na venda do jogador.

Para garantir a transferência do camisa 10, o tentou resistir, porém aceitou incluir a obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos de Yony González por 3 milhões de euros. O colombiano, que depois de dias acabou sendo convencido pelos portugueses, viaja para o Brasil nas próximas horas para iniciar um empréstimo válido até junho deste ano.

Por Pedrinho, o Benfica vai desembolsar 20 milhões de euros, com a possibilidade de outros 2 milhões de euros em objetivos (metas atingidas). O valor total precisa ser distribuído entre Corinthians (70%) e representantes do atleta (30%).

Na Luz, o meia-atacante de 21 anos, que ainda precisa passar por exames médicos antes de assinar contrato, vai ter um salário anual de 1,2 milhão de euros, além de um bônus de 100 mil euros a cada 10 jogos completados.