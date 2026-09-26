Pedrinho se defende após acusação de calote e responde presidente do Cuiabá: "Tem que ter responsabilidade com o que fala"

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve presente no leilão da SAF do clube, realizado na última sexta-feira (25), no Rio de Janeiro. Durante o evento, o dirigente respondeu às declarações de Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, que acusou o Vasco de dar um “calote gigantesco” e criticou a permanência de clubes endividados na Série A.

Na última semana, Dresch defendeu punições mais duras para clubes que não pagam suas dívidas. Em entrevista à ESPN, ele afirmou que o transfer ban não é suficiente e defendeu a perda de pontos. Ao citar Corinthians, Santos e Vasco, o dirigente disse que os clubes seguem na Série A mesmo com problemas financeiros e classificou a situação como “estelionato esportivo”.

“Esse problema existe porque nós vivemos em um mercado que não tem nenhum tipo de regulação e não tem punição. Hoje o transfer ban está se mostrando insuficiente; a gente precisa que tenha perda de ponto. Acho que, se o Corinthians tivesse ameaçado perder três pontos na tabela, esse dinheiro já tinha saído de algum lugar.”

“O Santos, da mesma forma, a gente vê o Santos, o Vasco também, que deu um calote gigantesco, vão permanecer na Série A através de um estelionato esportivo. É muito grave, ruim para equipes como Mirassol, ruim para o Remo, que está com tudo em dia e vai cair”, afirmou Dresch.

Ao ser questionado sobre a declaração, Pedrinho disse que verificou se o Vasco tinha alguma dívida com o Cuiabá e afirmou que não existe nenhuma pendência entre os clubes. O presidente vascaíno também citou a possibilidade de o clube mato-grossense ter uma dívida com o Vasco relacionada ao mecanismo de solidariedade.

“Por isso que me dói muito quando um presidente de um clube, como o presidente do Cuiabá, inclusive eu fui ver se o Vasco tinha alguma pendência com o Cuiabá, não tem nada com o Cuiabá. Muito pelo contrário. Eu preciso verificar na Fifa se o Cuiabá deve alguma coisa ao Vasco com relação à questão da solidariedade.”

Pedrinho também criticou o uso do termo “estelionato esportivo” por Dresch e pediu mais responsabilidade nas declarações: “Então, um presidente de um clube como o Cuiabá dá uma declaração com um termo tão pesado. E ele é inteligente, porque ele usa a palavra estelionato. Só que ele fala estelionato desportivo. Ele foge por um caminho pelo qual ele não pode ser processado, senão assim seria. Então, ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala”, concluiu o presidente cruzmaltino.

A discussão acontece em meio ao processo de mudança da SAF do Vasco, que teve a Almirante Investimento, empresa de Marcos Lamacchia, como vencedora do leilão pela compra de 90% da SAF. O negócio ainda precisa passar pelas etapas internas do clube.

A possível mudança no comando da SAF pode alterar o cenário financeiro do Vasco nos próximos anos. A Almirante Participações e Empreendimentos S.A prevê novos aportes no clube, no valor total de R$ 500 milhões, caso a operação seja concluída. Enquanto isso, Pedrinho segue à frente da associação e defende a gestão realizada durante seu mandato.