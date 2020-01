Pedrinho: Corinthians entrega contraproposta e pede mais ao Benfica

Timão pede 20 milhões de euros, além de 2 milhões por objetivos e o empréstimo de Yony González; não deve haver acordo

O entregou nesta quinta-feira uma contraproposta para o na negociação envolvendo Pedrinho. A Goal apurou que o pede 20 milhões de euros, além de outros 2 milhões de euros por objetivos (metas atingidas) e ainda o empréstimo de Yony González.

Inicialmente, o clube português ofereceu 13 milhões de euros de imediato, juntamente com a transferência em definitivo do atacante colombiano, que estaria avaliado em 7 milhões de euros. Não houve acordo. A princípio, o mesmo deve acontecer com a nova resposta corintiana feita nas últimas horas.

Além do Benfica, o tem interesse na contratação do jovem atacante do Corinthians. A diretoria alvinegra aguarda até sexta-feira uma segunda investida dos alemães, que recentemente acenaram com uma oferta de 15 milhões de euros – na ocasião, o valor foi considerado baixo.

Pedrinho, de 21 anos, atualmente está defendendo a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, na .