Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, revelou seu orgulho pela presença de nove jogadores do time na final da Copa do Mundo de 2026, considerando isso uma conquista histórica que reflete a força do clube e o valor de seus jogadores no cenário internacional.

Cerezo afirmou, em declarações antes do jantar anual da equipe no restaurante “José María”, em Segóvia: “Com a terceira Copa do Mundo consecutiva, somos o clube com maior representatividade na final e, mais do que isso, nesta final tão importante”.

E continuou, segundo o jornal AS: “A presença de todos esses jogadores lá é muito importante; temos, praticamente, um time completo na final da Copa do Mundo. Estamos felizes, orgulhosos e, aqui, aguardamos os campeões”.

Quando questionado se isso incluía Julián Álvarez, Cerezo respondeu: “O que eu diria? Julián é jogador do Atlético de Madrid”.

Em referência às declarações do presidente do Barcelona, Juan Laporta, de que a oferta feita para contratar Álvarez era limitada, Cerezo disse: “Juan Laporta é um bom amigo e um grande presidente, e ele sabe muito bem, assim como vocês também sabem, onde Julián Álvarez vai jogar no ano que vem”.

Em resposta a uma pergunta sobre a necessidade de Álvarez pedir desculpas à torcida após suas declarações sobre o desejo de sair, Serizo disse: “Acho que todos cometemos erros nesta vida. Ele cometeu um deslize, assim como aconteceu comigo com Jesús López, o Julian. Nesta vida, com exceção de algumas coisas que vocês conhecem, tudo é perdoável”.

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Questionado sobre a venda de Álvarez: “O Atlético é tão rigoroso com os clubes estrangeiros quanto é com o Real Madrid e o Barcelona — ou 500 milhões ou nada?”, Cerezó enfatizou: “Vou repetir mais uma vez. Julián Álvarez é jogador do Atlético de Madrid e continuará sendo jogador do Atlético de Madrid”.

Sobre possíveis contratações do clube, Cerezo disse: “Eles estão trabalhando para trazer jogadores importantes. Vejam o quanto estão se empenhando; temos jogadores que podem fazer com que haja mais 10 ou 12 na final da próxima Copa do Mundo. Estamos felizes. Temos um time incrível, eles são campeões do mundo”.

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E sobre o futuro do técnico Diego Simeone, cujo contrato termina daqui a um ano, Cerezo disse: “Quantos anos passamos com Simeone? Os contratos, como vocês sabem, podem ser eternos ou passar rápido. E este aqui é um contrato eterno”.

Em resposta a uma pergunta sobre a final da Liga dos Campeões de 2027, que será disputada no Estádio Metropolitano, Cerezo disse: “Vamos ver se vocês vão nos ajudar um pouco para que possamos disputar a final em nosso estádio este ano. Sim, precisamos da ajuda de vocês. Precisamos saber como nos comportar fora do campo. São vocês que devem dizer que o time é muito bom e que joga bem mesmo quando perde; coisas desse tipo é o que qualquer pessoa do Real Madrid faz”.

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