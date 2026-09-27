A Federação Jordaniana de Futebol pediu desculpas aos torcedores pela má qualidade da transmissão televisiva da partida da seleção contra a Síria, ressaltando que a experiência de exibição não atingiu o nível acordado, e prometendo tomar as medidas necessárias para corrigir a falha e garantir que ela não se repita nas próximas partidas.

A federação esclareceu, em comunicado oficial, que a demora na resposta à proposta apresentada aos canais locais para obtenção dos direitos de transmissão a levou a concluir os preparativos por meio de uma das empresas especializadas em serviços de transmissão e produção televisiva.

E acrescentou que "apesar da realização dos testes técnicos necessários antes da partida, ocorreu uma falha no serviço de internet utilizado na transmissão do sinal, o que afetou a estabilidade da transmissão e sua chegada aos telespectadores".

A Federação Jordaniana afirmou que os preparativos de transmissão tinham como objetivo levar a partida à maior parcela possível de torcedores, comprometendo-se a tomar as medidas necessárias para corrigir o que ocorreu e garantir que não se repita, apontando que já começou a tomar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para as próximas partidas contra a Venezuela, seguidas pela Indonésia e a Austrália, de modo a garantir a estabilidade da transmissão e proporcionar a experiência de exibição que os torcedores esperam.

O comunicado da federação vem na sequência do empate da seleção da Jordânia com a Síria por 1 a 1 na primeira partida do marroquino Badou Zaki à frente da comissão técnica da Jordânia, durante o amistoso que reuniu as duas seleções na noite de domingo no estádio Rei Abdullah II, em Al-Quwaysimah, dentro dos preparativos para a Copa da Ásia de 2027 na Arábia Saudita.

A seleção jordaniana saiu na frente aos 38 minutos com Ali Olwan, antes que a seleção síria alcançasse o empate por meio de Jan Mustafa aos 52 minutos, com as duas seleções ficando no empate no primeiro teste de Zaki com a Jordânia.

A partida teve problemas técnicos no processo de transmissão televisiva, que causaram descontentamento entre os telespectadores nas redes sociais, antes que os canais "beIN Sports" interrompessem a continuidade da transmissão da partida devido a problemas relacionados ao sinal.

O canal esportivo jordaniano já havia esclarecido, anteriormente, que as falhas técnicas que acompanharam a transmissão da partida se devem à empresa transmissora contratada pela Federação Jordaniana de Futebol, ressaltando seu empenho em oferecer a transmissão televisiva com a melhor qualidade possível.