O antigo internacional argelino Aïssa Mandi revelou detalhes da conversa que teve com a estrela argentina Lionel Messi após a entrada polémica registada no confronto entre a Argélia e a Argentina na fase de grupos do Mundial de 2026, afirmando que o capitão argentino se apressou a pedir desculpa logo após o lance.

A partida, que terminou com a vitória da Argentina por 3-0, teve um lance que gerou grande polémica depois de Messi ter entrado com força na perna de Mandi aos 31 minutos, poucos minutos depois de ter aberto o marcador, numa jogada que especialistas em arbitragem consideraram merecedora de cartão vermelho.

No entanto, o árbitro polaco Szymon Marciniak limitou-se a assinalar uma falta, sem intervenção da tecnologia de vídeo, o que levou a Federação Argelina de Futebol a apresentar posteriormente uma queixa oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Mandi afirmou, em declarações ao podcast Kampo, que Messi percebeu de imediato que tinha cometido um erro, acrescentando: "O Messi sabia que tinha errado, e por isso veio rapidamente pedir-me desculpa e certificar-se do meu estado. Por outro lado, disse ao árbitro que a entrada tinha sido forte e, quando me levantei, fiz sinal de que era necessário rever o lance através da tecnologia de vídeo."

O defesa do Levante explicou que não se apercebeu da gravidade da entrada durante o jogo, devido à diferença entre a perspetiva dos jogadores dentro de campo e a dos espetadores que assistem às repetições televisivas.

E acrescentou: "A grande diferença entre os adeptos que acompanham o jogo pelo ecrã e nós, dentro de campo, é que eles veem a repetição em segundos e percebem a força da entrada, enquanto nós não temos essa vantagem. Senti dor na altura, mas só me apercebi da gravidade da entrada quando regressei ao balneário, onde a dor se intensificou, e as pessoas à minha volta disseram-me que o lance merecia cartão vermelho. Depois vi a repetição."

Apesar da polémica que acompanhou o lance, Messi continuou a partida e marcou 3 golos, conduzindo a Argentina à vitória por 3-0.

A seleção da Argentina terminou o seu percurso no Mundial de 2026 como vice-campeã, depois de ter perdido a final frente à Espanha por 1-0, após prolongamento, num jogo que terminou com 10 jogadores após a expulsão do médio Enzo Fernández.

Recorde-se que Mandi anunciou há dias a sua retirada da seleção argelina, depois de se ter tornado o jogador com mais internacionalizações da história da Argélia.