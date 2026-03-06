Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paraense 2026

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paraense 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Esporte na Cultura e do Canal do Benja(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Paysandu chega para o segundo jogo da final do Campeonato Paraense em vantagem. A equipe venceu a partida de ida por 2 a 1, como visitante, mas também no Mangueirão. O Papão busca seu 51º título estadual, para se isolar ainda mais como o maior vencedor.

Por outro lado, o Remo, derrotado no primeiro jogo, chega precisando vencer o jogo caso queira ser campeão. A equipe poupou jogadores em muitas partidas da competição, para conciliar com o Brasileirão, mas chega para o jogo após uma semana livre. O Leão Azul busca um bicampeonato seguido, feito que conseguiu pela última vez em 2018 e 2019.

O jogo deve ser muito equilibrado e disputado. O Paysandu pode até empatar para ser campeão, mas joga com o apoio da sua torcida, enquanto o Remo precisa correr atrás do resultado.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho; Thayllon, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Leo Condé.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de março de 2026

domingo, 8 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Mangueirão - Belém, PA

