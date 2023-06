Paysandu x Floresta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Floresta se enfrentam na noite deste domingo (18), a partir das 19h, na Curuzu, em Belém, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming.

Há quatro jogos sem vencer, o Paysandu está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 9 pontos. O time paraense sabe que precisa ganhar para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Já o Floresta vem de um empate e estacionou em 13º lugar, com 10 pontos. Assim como o adversário, a equipe amazonense quer vencer para se manter fora do Z-4.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho (Gabriel Bernard); Edilson, Paulão, Wanderson e Igor Fernandes; Arthur, João Vieira e Nenê Bonilha; Vinícius Leite, Mário Sérgio e Robinho.

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha, Lucas Oliveira, Alisson, Vitão e Davi Castro; Marlon, Roldan (Ricardinho) e Jô; Adilson Bahia e Romarinho.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?