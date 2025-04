Paysandu x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e CRB se enfrentam nesta domingo (27), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, pelo streaming (confira a programação completa).

O Paysandu chega embalado. Os paraenses foram campeões no meio de semana, conquistando o título da Copa Verde, vencendo o Goiás nos pênaltis, mas ainda precisam encontrar forma na Segundona — somam apenas um ponto até aqui. Atual 18° colocado, dentro da zona do rebaixamento, a equipe busca, portanto, sua primeira vitória.

Do outro lado, o CRB abriu o campeonato em ótima forma, somando três triunfos em três jogos, mas acabou perdendo para o Athletico-PR no último final de semana. O foco fica, então, em retornar aos trilhos das vitórias. O clube alagoano é o 5° colocado, com nove pontos.

A partida estava inicialmente marcada para o sábado, mas acabou adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Novillo e PK; Ramón Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Rossi, Nicolas e Borasi. Técnico: Luizinho Lopes.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Kallyel e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Daniel Lima. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques divulgados.

CRB

Sem desfalques divulgados.

Quando é?