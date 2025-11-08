Paysandu x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Paysandu recebe o Coritiba neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B 2025. A partida acontece no Curuzú, em Belém, e terá transmissão de ESPN, Disney+,Desimpedidos (Youtube), RedeTV e Sportynet. (veja a programação completa aqui).
O time da casa ocupa a lanterninha na tabela, com apenas 27 pontos conquistados e retrospecto de cinco vitórias, 12 empates e 18 derrotas. Na última partida, o Papão perdeu do Atlético-GO por 2 a 1, fora de casa, de virada. A equipe de Belém começou na vantagem com Maurício Garcez, que marcou nos acréscimos do primeiro tempo (45+3), até que Lelê, do Dragão, empatou aos 61 minutos e Robert Santos virou aos 77.
Já o Coritiba é líder do campeonato, com 61 pontos, os quais vieram de 17 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Na última partida, o Coxa empatou com o CRB, em casa, e 0 a 0.
Com a vitória, o Coritiba estaria matematicamente classificado para a Série A de 2026 e a um passo de conquistar o título da segunda divisão, apesar de que Chapecoense e Remo estão logo atrás, com 58. O Goiás é outro que também tem 58 pontos, mas já disputou sua partida nesta 36ª rodada e por isso tem um jogo a mais. O Paysandu, por sua vez, já está rebaixado para a Série C de 2026 — a equipe tem sete pontos a menos que o Volta Redonda, 19º colocado.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Paysandu: Matheus Nogueira; Pedro Gonçalves, Lucca, Maurício Antônio e Reverson; Carlos Eduardo, André Lima e Anderson Leite; Wendel, Marlon e Maurício Garcez. Técnico: Ignácio Neto
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Dellatorre. Técnico: Mozart
Desfalques
Paysandu
Suspensos: Edilson. Lesionados: Leandro Vilela e Matheus Vargas. Dúvidas: Bryan Borges, Petterson e Diogo Oliveira.
Coritiba
Suspensos: Lucas Ronier. Lesionados: Rodrigo Rodrigues.
Quando é?
- Data: domingo, 9 de novembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Curuzú, Belém - PA