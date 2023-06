Paysandu x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (1), no Curuzu; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Brusque na noite deste sábado (1), a partir das 19h (de Brasília), no Curuzu, em Belém pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na 16ª posição, com 12 pontos, o Paysandu vem de derrota para o Botafogo-PB por 3 a 2. Na Série C, o Papão soma três vitórias, três empates e quatro derrotas, enquanto o Brusque, em nono lugar, com 14 pontos, vem de vitória sobre o Floresta por 2 a 0 após duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira, Rodolfo Filemon, Naylhor e Igor Fernandes; Jacy, Geovane e Nenê Bonilha; Bruno Alves, Mário Sérgio e Nicolas Careca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar e Luiz Henrique; Cléo Silva, Jhemerson e Everton Bala; Guilherme Queiróz. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Paysandu

Wanderson e Paulão estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Brusque

Luizinho e Olávio seguem como desfalques.

Quando é?