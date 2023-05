Paysandu x Aparecidense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes estreiam na Serie C nesta quarta-feira (3), em Belém; veja como acompanhar na internet

Paysandu e Aparecidense se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), no no Estádio da Curuzu, em Belém, pela primeira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após perder nos pênaltis para o Águia de Marabá por 4 a 2 nas semifinais do Parazão, o Paysandu agora se concentra na sua estreia na Série C. Enquanto isso, o Aparecidense também se prepara para o seu primeiro jogo, depois de enfrentar três derrotas seguidas nesta temporada e ser eliminado nas semifinais do Goianão.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon e Eltinho; João Vieira, Geovane, Ricardinho e Fernando Gabriel; Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Aparecidense: Gabriel Felix; Vitor Ricardo, Vanderley, Wesley Matos e Renato Alves; Rodrigues, Matheus Leal, Rodriguinho e Matheus Ferreira; Gregory e Alex Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?