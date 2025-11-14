+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Série B
team-logoPaysandu
team-logoAmazonas
Mounique Vilela

Paysandu x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14), no Estádio Banpará Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Amazonas enfrentam nesta sexta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela 37ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já rebaixado para a Série C, o Paysandu entra em campo apenas para cumprir tabela. Na lanterna da Série B, com apenas 27 pontos, o Papão soma cinco vitórias, 12 empates e 19 derrotas. Aproveitamento de 25%. 

Por outro lado, o Amazonas está na briga para se manter na Série B. Em 18º lugar, com 35 pontos, a equipe amazonense precisa vencer os seus dois últimos jogos e torcer por uma combinação de resultados para seguir na Segundona. Léo Coelho e Diego Torres, que cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0, retornam.

Paysandu: Matheus Nogueira; Lucca, Quintana, Novillo e Reverson; André Lima, Gustavo Nicola e Pedro Henrique; Marlon, Denilson e Wendel.

Amazonas: Renan; Rafael Vitor, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, PH e Domingos; Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Diego Torres.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Banpará Curuzu - Belém, Pará

Retrospecto recente

PAY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/11
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

AMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

