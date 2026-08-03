Paulinho sofre nova lesão e desfalca o Palmeiras por tempo indeterminado

Depois de passar mais de 300 dias sem entrar em campo por conta de uma grave lesão na canela direita, sofrida durante o Mundial de Clubes de 2025, Paulinho voltou a atuar pelo Palmeiras no início de maio. Desde o retorno, o camisa 10 disputou nove partidas e marcou dois gols, dando sinais de que retomaria seu espaço na equipe. No entanto, o atacante voltou a preocupar o departamento médico alviverde após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita, constatada nesta segunda-feira (3), e ficará afastado por tempo indeterminado.

O problema foi oficializado após uma reavaliação clínica e exames realizados na Academia de Futebol. Paulinho voltou a sentir dores na região durante o processo de recuperação física e, após a bateria de exames, teve confirmada a lesão muscular. Na reapresentação do elenco, o atacante permaneceu na parte interna do centro de treinamento e iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

No vitória por 3 a 0 contra o Fortaleza, no último sábado (1/8), Paulinho ficou no banco e nem sequer foi ao aquecimento junto com os companheiros. Na coletiva pós-jogo, o treinador Abel Ferreira afirmou que o camisa 10 pediu para jogar, mas logo sentiu desconfortos e ficou de fora da partida.

O Palmeiras não divulgou um prazo oficial para a recuperação, seguindo a política adotada pelo departamento médico. Internamente, porém, a avaliação é de que o atacante de 26 anos será desfalque por um período maior do que o esperado inicialmente, o que adia a sequência que o jogador buscava após o longo período de inatividade.

A nova lesão representa mais um obstáculo para Paulinho desde sua chegada ao Palmeiras. Contratado como uma das principais estrelas do elenco, o atacante ainda tenta recuperar a melhor condição física após a lesão que o afastou por mais de dez meses. Agora, ele seguirá em tratamento para voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira somente quando estiver totalmente recuperado.

Sem Paulinho, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (3), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.























