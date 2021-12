Paulinho de volta ao Corinthians; veja tempo de contrato e outros detalhes do acerto

Após a saída do meia para o Tottenham em 2013, o torcedor do Corinthians pode, finalmente, comemorar o retorno de mais um campeão da Libertadores e do Mundial de 2012: Paulinho é do Timão para a temporada de 2022, com dois anos de contrato, até dezembro de 2023.

O volante, que fez o gol da vitória contra o Vasco na Libertadores, em 2012, e ajudou o Corinthians a avançar naquela edição do torneio, está de volta ao alvinegro paulista, marcando o primeiro grande reforço para a próxima temporada.

Muito pedido pela Fiel torcida, o atleta de 33 anos é o quinto grande nome que reforça o time nos últimos tempos, após chegada de Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian. Pelo Timão, Paulinho anota 161 jogos e 34 gols marcados em sua primeira passagem.

Ao todo, são 648 duelos disputados e 168 tentos anotados, considerando todos os times em que Paulinho atuou: FC Vilnius, Lodzki, Audax, Bragantino, o próprio Corinthians, Tottenham, Barcelona, Guangzhou Evergrande e Al-Ahli, além da seleção brasileira.