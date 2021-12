O Corinthians acertou verbalmente a contratação de Paulinho para 2022. A GOAL apurou que o volante livre no mercado da bola tem tudo alinhado para assinar um vínculo até dezembro de 2023 e retornar ao clube no qual é ídolo da torcida. Timão e Paulinho já tinham um princípio de acordo há alguns meses, como a GOAL publicou, e agora falta assinar os documentos.

Paulinho ficou livre no mercado da bola após rescindir com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, poucos meses após ter fechado um vínculo de três anos avaliado em R$ 21 milhões. Como a janela de transferências estava fechada na época, ele não pôde acertar com um novo clube para jogar no Brasil. Por isso, Corinthians e Paulinho adiantaram as conversas para um acerto válido a partir de janeiro de 2022.

Classificado para a Libertadores de 2022 e com objetivo cumprido no Brasileirão, o Corinthians inicia o planejamento da próxima temporada e está no mercado da bola em busca de reforços. A intenção é anunciar Paulinho ainda neste mês de dezembro, possivelmente na primeira quinzena.

Recentemente o Corinthians acertou as contratações de Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes. Os reforços contribuíram para o clube ganhar mais força nas conversas com Paulinho. O clube adotou estratégia parecida com a desses casos para repatriar o meio-campista.

Paulinho defendeu o Corinthians de 2010 a 2013, período no qual conquistou títulos como a Libertadores (2012) e o Mundial (2012).