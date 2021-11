Patrick, caixões e briga: Gre-Nal 434 termina em provocação, expulsões e festa

O Inter venceu o Grêmio no Gre-Nal 434 por 1 a 0, na noite deste sábado (06), pela 30ª rodada do Brasileirão e deixou a situação do Tricolor Gaúcho ainda mais delicada. No final da partida, Patrick e Matheus Cadorini provocaram o rival iniciou-se uma briga generalizada.

Os gremistas, que ainda estavam no gramado, não gostaram da postura dos jogadores do Internacional e partiram para cima. Enquanto isso, os colorados que estavam no estádio, cerca de 25 mil pessoas, seguiram as provocações com cânticos em alusão a possível queda do Grêmio para a Série B.

A confusão no final do jogo não foi a única durante a partida. No início do segundo tempo, por exemplo, Rafinha discutiu com ums dos gandulas, e começou um princípio de confusão. Em outro lance, Thiago Santos tentou empurrar Moiséis para fora de campo para receber atendimento médico e uma nova confusão se formou.

No final do jogo, Patrick correu para pegar caixões de papelão feito pela torcida em alusão à complicada situação do rival, levou para o gramado e Matheus Cadorini cantou "Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B". Os gremistas ainda estavam em campo e não aprovaram a atitude dos colorados e partiram para cima. Patrick e Cortes foram expulsos.



(Foto: Getty Images)

Com 44 pontos, o Inter segue na sétima posição na tabela, com três a menos que o Corinthians, que fecha o G-6 no momento. Já o Grêmio, segue na penúltima colocação com 26, a sete do primeiro time fora do Z-4, e a situação ainda pode se agravar no final da rodada.