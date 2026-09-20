Passos legais separam o Real Madrid de um negócio especial com o Manchester United

O clube Real Madrid estuda todos os detalhes da contratação de JJ Gabriel, jogador de 15 anos que ainda pertence ao Manchester United, depois de ele ter comunicado aos dirigentes do clube inglês que não deseja continuar no Manchester United.

A decisão do jovem jogador, que representa o mais recente caso de atletas que buscam mudar seu presente para garantir seu futuro em meio a um cenário de incertezas, ocorre por ele ter saído dos planos de Michael Carrick, treinador da equipe principal.

Segundo o jornal espanhol "As", o talento do jovem jogador já havia chamado a atenção de diversos grandes clubes da Europa anteriormente, porém a decisão do atleta de deixar o Manchester United poucos dias antes de completar 16 anos acendeu o alerta dentro dos departamentos esportivos, com destaque para Real Madrid e Barcelona, que entram em um novo capítulo da disputa pela conclusão de sua transferência.

As origens irlandesas do jogador JJ Gabriel abrem a porta para sua saída da Inglaterra nos próximos dias, já que nas últimas horas circulou a informação sobre a presença desse promissor jogador no Barcelona, depois de ter sido oferecido, há alguns dias, ao Real Madrid, cujos dirigentes estudam os detalhes da possível transferência e os riscos que ela pode envolver.

A diretoria de Valdebebas entrou em contato com o clube inglês para informá-lo de todas as novidades relacionadas ao jovem talento que agitou recentemente as notícias do mercado de transferências e à possibilidade de sua chegada à equipe merengue, sabendo que ele não possui contrato profissional com o Manchester United, o que facilita sua saída, mas a história não termina por aí.

As incertezas em torno dessa transferência coincidem com as restrições legais; desde a saída do Reino Unido da União Europeia, os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (Fifa) não permitem que seus jogadores deixem as ilhas antes dos 18 anos, como nos demais países do mundo, o que exige esclarecer toda a nebulosidade relacionada à liberdade de transferência de Gabriel para o continente europeu.

Apesar de a Irlanda estar fora do âmbito da ruptura econômica e trabalhista com o restante da Europa, o Real Madrid deseja resolver todos os detalhes antes de contratar um jogador que acompanha e conhece perfeitamente, uma vez que a livre circulação de trabalhadores na União Europeia é fixada aos 16 anos, idade que JJ Gabriel completará nos primeiros dias do próximo mês de outubro.

JJ Gabriel carrega um nome distante do caráter tradicional das ilhas britânicas apesar de suas origens irlandesas, sendo que sua denominação — segundo a imprensa inglesa — remonta à convicção de seu pai de que ele geraria um projeto de grande jogador, apostando neste nome por considerar que ele possui um maior potencial de marketing.

O pai teve sucesso em sua aposta no talento, à espera do que resultará de seu desejo de mudar de ares, enquanto o Real Madrid já se movimentou, mas certifica-se, antes de fechar qualquer acordo, da regularidade de todos os procedimentos conforme os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Esses acontecimentos trazem à memória o precedente do astro norueguês Martin Ödegaard, diante da transformação das turnês de famílias de jovens talentos pela Europa, em busca do destino adequado, em algo comum.

Ödegaard foi um daqueles que trilharam esse caminho na mesma idade do atual jogador do Manchester United, quando seus agentes e sua família percorreram o continente em busca do clube ideal antes de escolher o Real Madrid, cujos dirigentes buscam atualmente amarrar todos os detalhes para que a transferência não se volte contra eles.



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