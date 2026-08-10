A União das Federações Europeias de Futebol deu um passo enorme rumo à consolidação da tecnologia do vídeo, com a criação da plataforma Clear Line, que funciona como um guia por meio do qual qualquer pessoa poderá saber como e quando o árbitro assistente de vídeo deve intervir.

O jornal As noticiou que a plataforma Clear Line já está em uso e resume as situações, os lances, os procedimentos e os critérios que devem ser aplicados para compreender o funcionamento da tecnologia do vídeo, que gera tanta polêmica.

Roberto Rosetti, presidente da comissão de arbitragem da Uefa, afirmou: "A pergunta que todos fazem é: quando o árbitro assistente de vídeo deve intervir? Esse é o tema principal. Ninguém sabe quando deve fazê-lo".

E prosseguiu: "Nos baseamos em nossa experiência de cerca de 8 anos, nos diversos casos da tecnologia do VAR e em mais de 100 lances claros, e criamos o Clear Line. É um documento no qual explicamos quando e como o árbitro assistente de vídeo deve intervir, e foi elaborado para que todos possam ter uma linha clara. Não é destinado apenas aos árbitros, mas ao futebol. É destinado também aos jogadores, aos treinadores, aos torcedores e aos jornalistas".

Rosetti considera que era necessário estabelecer as bases da tecnologia do VAR sobre um sistema capaz de organizar tudo.

Já Velasco Carballo, também dirigente da União Europeia, analisa como essa ferramenta revolucionária deve ser usada, ao dizer: "Esta não é uma página eletrônica para árbitros e não é uma página eletrônica concebida para organizações de árbitros".

E prosseguiu: "Esta é uma página eletrônica criada para explicar nossos princípios fundamentais a qualquer pessoa. É o espaço que gostaríamos que fosse consultado após uma partida da Liga dos Campeões da Europa, para comparar as situações com os lances presentes na biblioteca".

E destacou: "É uma página eletrônica destinada aos clubes, aos jogadores e aos torcedores. E em alguns textos podem ser encontradas expressões que talvez sejam muito coloquiais, e não termos de arbitragem, mas fizemos isso de propósito".

A partir da temporada 2026-2027, a União Europeia se comprometerá com esse guia de forma rigorosa, o que permitirá que a tecnologia do vídeo se torne menos intervencionista e mais precisa em suas intervenções, ou seja, que se concentre mais nos erros graves e claros, e não nos erros sutis e pequenos.