Apesar do enorme grau de satisfação dentro do Barcelona com o trabalho apresentado pelo alemão Hansi Flick, a diretoria do clube catalão não deixa de pensar no futuro e mantém os olhos em uma série de treinadores que possam ser adequados para comandar a equipe nos próximos anos.

Nesse contexto, o nome de um dos ex-jogadores do clube ganhou força dentro dos corredores do Barcelona, depois que o espanhol Cesc Fàbregas chamou a atenção pelo que vem apresentando com o Como, da Itália, tornando-se, segundo os relatos, um dos principais candidatos a suceder Flick no futuro.

Flick vive um período de estabilidade dentro do Barcelona, após o treinador alemão ter conseguido deixar uma marca clara na equipe desde que assumiu o comando, conduzindo-a de volta ao seu lugar entre os grandes do futebol europeu.

A diretoria do Barcelona reafirma sua total satisfação com o trabalho apresentado por Flick, que assumiu o comando da equipe com o objetivo de devolvê-la ao topo do futebol espanhol e europeu, e já conseguiu conquistar dois títulos do Campeonato Espanhol, além de ter conseguido construir um time que reúne as qualidades necessárias para brigar com força na Liga dos Campeões da Europa e trazer de volta a taça continental para as vitrines do clube catalão.

Flick conta com a confiança total do conselho de administração do Barcelona, que ainda deseja mantê-lo à frente da comissão técnica, especialmente porque seu contrato atual se estende até 2028, com a existência de uma opção que permite prorrogá-lo por mais uma temporada.

Por esse motivo, no momento não existe nenhuma movimentação interna concreta em busca de um substituto para o treinador alemão, nem há qualquer plano imediato para substituí-lo.

Barcelona pensa no futuro

Mas a ausência de um desejo atual de trocar de treinador não significa que o Barcelona tenha fechado a porta para pensar no futuro. A diretoria do clube catalão segue monitorando uma série de treinadores cujas ideias possam se encaixar com a filosofia do Barcelona, sobretudo aqueles que possuem a capacidade de desenvolver jogadores e apresentar um futebol condizente com a identidade do clube.

Entre os nomes que começaram a receber atenção evidente está Cesc Fàbregas, ex-jogador do Barcelona e atual treinador da equipe do Como, da Itália.

Desde que se juntou ao projeto do Como há cerca de três anos, Fàbregas desempenhou um papel central na notável evolução do clube italiano, após ter contribuído para conduzi-lo em uma marcante trajetória de ascensão da segunda divisão até a participação na Liga dos Campeões da Europa.

E esse sucesso não passou despercebido pelos grandes clubes europeus, que começaram a acompanhar de perto a evolução do ex-meio-campista espanhol como treinador.

Mas o que atraiu o interesse do Barcelona por Fàbregas não está ligado apenas aos resultados que ele conquistou com o Como, mas também à maneira como ele gerencia sua equipe e aos princípios nos quais se baseia em seu trabalho.

Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, o nome de Fàbregas passou a ter amplo consenso dentro do conselho de administração do Barcelona, que vê nele um treinador que possui muitas das qualidades condizentes com a identidade do clube.

Os dirigentes do Barcelona valorizam o estilo de jogo de Fàbregas e sua forma de preparar as partidas, além de sua capacidade de desenvolver jogadores e conferir a eles maior valor técnico.

Os números revelam a dimensão da evolução vivida pelo projeto do Como durante o período de Fàbregas, já que os relatos apontam para um aumento do valor de mercado total dos jogadores da equipe, de cerca de 31 milhões de euros para aproximadamente 535 milhões de euros ao longo do período em que ele assumiu o comando.

Essa evolução fez com que Fàbregas passasse a receber crescente valorização dentro do Barcelona, que começou a enxergá-lo como uma das mais destacadas opções possíveis para suceder Flick no futuro, caso o treinador alemão decida, no fim das contas, deixar o clube.

Uma mensagem clara do Barcelona

Segundo os mesmos relatos, o Barcelona não se limitou a monitorar Fàbregas de longe, mas já deu, de fato, passos que podem reforçar as chances de seu retorno ao clube no futuro.

De acordo com o que noticiou o jornal "Sport", uma das figuras de destaque do Barcelona enviou uma mensagem clara a Fàbregas, no sentido de que, se ele decidir encerrar sua passagem pelo Como no futuro, deverá entrar em contato com o clube catalão antes de estudar quaisquer outras propostas que possa receber.

Esse passo revela a dimensão da valorização que Fàbregas tem dentro do Barcelona, apesar da ausência de qualquer movimentação atual para contratá-lo, diante da permanência de Flick à frente da comissão técnica e da confiança total da diretoria em suas capacidades.

E parece que o Barcelona já começou, de fato, a abrir a porta para um cenário que pode devolver Fàbregas ao clube onde construiu boa parte de sua carreira como jogador, mas desta vez em uma posição completamente diferente.

Fàbregas vestiu a camisa do Barcelona como jogador; já se o desejo catalão se concretizar no futuro, ele poderá voltar ao "Camp Nou" como treinador da equipe principal.

No momento, não existe nenhum plano urgente para colocar esse cenário em prática, mas o nome de Fàbregas passou a estar fortemente presente nos planos futuros do clube, depois de ele ter conseguido se afirmar no âmbito da carreira de treinador com o Como.

Portanto, o Barcelona não busca atualmente um substituto para Flick, mas parece empenhado em manter aberta a opção Fàbregas, prevenindo-se para o dia em que o clube possa vir a precisar de um novo treinador.

E enquanto Flick segue no comando do Barcelona e cumprindo os objetivos da diretoria, o clube acompanha de perto a evolução de Fàbregas, à espera do que os próximos anos possam trazer de mudanças, e talvez preparando o terreno para o retorno de um dos filhos do clube ao Barcelona, mas desta vez a partir do banco de diretor técnico.