Deputados do Partido Liberal Democrata no Parlamento britânico apresentaram uma proposta oficial solicitando que Harry Kane receba o título de “Sir”, em reconhecimento às suas conquistas com a seleção inglesa durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

A solicitação foi apresentada na forma de uma “proposta preliminar”, apresentada pela deputada Laila Moran, que afirmou que o astro do Bayern de Munique trouxe grande orgulho para a Grã-Bretanha, ressaltando que ele ultrapassou o lendário brasileiro Pelé no total de gols marcados na história da Copa do Mundo (13 para o astro da Inglaterra contra 12 para o ícone da Seleção).

Leia também

Marrocos empata com todas as seleções africanas juntas nas eliminatórias da Copa do Mundo!

Ibrahim Hassan: “Não vemos Messi… mas temos 26 jogadores como ele na seleção egípcia”

Moran convocou os membros do Parlamento de diversos partidos a apoiarem a campanha e instou o governo britânico e o Palácio de Buckingham a se prepararem para conceder ao capitão da seleção inglesa o título de cavaleiro.

O texto da moção oficial dizia: “Esta Câmara reconhece os esforços de Harry Kane na partida da Inglaterra contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo, na última quarta-feira, celebra o desempenho da seleção inglesa em sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 até o momento e deseja-lhe sucesso em sua próxima partida contra o México, na segunda-feira”.

E continuou: “Observa-se que Kane já marcou mais gols do que Pelé na Copa do Mundo, e acredita-se que Harry Kane deva receber o título de cavaleiro em reconhecimento a essas conquistas e aos dois gols magníficos que marcou na quarta-feira, os quais mantiveram vivas as esperanças da Inglaterra de disputar o título da Copa do Mundo”.

A Inglaterra estava perdendo para a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes de Kane marcar os dois gols da vitória (2 a 1) aos 75 e 86 minutos.