Paris tem noite de caos e carros queimados após vice do PSG

Capital francesa foi tomada pela revolta dos torcedores do Paris Saint-Germain após a derrota do time na final da Liga dos Campeões

As ruas de Paris foram tomadas por torcedores revoltados com a derrota do por 1 a 0 para o Bayern de Munique, na final da Liga dos Campeões, na noite deste domingo, 23.

Diversas pessoas haviam se reunido para assistirem juntas ao jogo, que terminou com o gol de Kingsley Coman dando o título ao time alemão. Após o apito final, alguns torcedores causaram um grande alvoroço em ruas próximas à Avenida Champs-Elysees, um dos endereços mais famosos da Cidade Luz.

Cenas de veículos em chamas e até mesmo carros virados de lado foram vistas pela cidade. Sinalizadores, latas de lixo em chamas e muitos outros danos foram causados pelo grupo. Houve muita agloremação na manifestação, que também ocorreu nos arredores do Parques dos Príncipes, casa do time parisiense.

Confira algumas imagens registradas pela Getty Images da confusão na madrugada parisiense.

Dentro de campo, o PSG não conseguiu ser superior ao time do de Munique. Kylian Mbappé e Neymar até tiveram chances, porém pararam em Manuel Neuer. Thomas Tuchel comentou à RMC Sport seu sentimento após o jogo. "Estou desapontado, mas não muito. Foi um placar apertado. Estou convencido de que, se fizéssemos o primeiro gol, venceremos o jogo por 1 a 0".

Tuchel e seus comandados terão que esquecer a tristeza da derrota da final da Champions e voltar suas atenções à , que já teve jogos da primeira rodada neste fim de semana. O PSG volta a jogar já no próximo sábado, 29 de agosto, quando visita o Lens.