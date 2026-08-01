O Paris Saint-Germain voltou suas atenções com força para Ferran Torres, depois de perder a negociação pela contratação de Yan Diomande com a entrada do Real Madrid em cena nos últimos instantes, o que atrapalhou os planos do clube parisiense.

O clube francês se movimentou durante uma semana intensa, na qual chegou a um acordo preliminar para a contratação dos meias ofensivos Mika Godts, do Ajax, e Akliouche, do Monaco, antes de iniciar agora sua investida por Ferran Torres.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Paris Saint-Germain deixou claro ao jogador que está disposto a superar qualquer oferta de renovação de contrato que o Barcelona possa apresentar, e o clube francês confia em sua capacidade de convencer o atleta a se juntar às suas fileiras.

O clube francês reduziu o ritmo de sua movimentação para contratar o atacante até resolver suas negociações nas laterais e, acima de tudo, a questão das saídas do elenco.

O Paris Saint-Germain já conseguiu vender o atacante Gonçalo Ramos ao Milan, enquanto Kolo Muani pode deixar o clube rumo à Juventus durante o fim de semana atual.

Concluída essa tarefa, o conselheiro esportivo Luís Campos vai se dedicar ao processo de contratação de Ferran Torres, que o clube acredita estar caminhando na direção certa.

Os primeiros contatos a respeito de Ferran ocorreram durante a Copa do Mundo, e a impressão do Paris Saint-Germain é a de que o atacante do Barcelona estava disposto, ao menos, a ouvir a proposta. A figura de Luis Enrique e o forte projeto econômico e esportivo do clube parisiense atraem muitos jogadores.

Houve conversas entre as duas partes, o interesse ficou evidente e agora chegou o momento de definir a oferta financeira para estabelecer as bases do acordo.

O Paris Saint-Germain não vai tratar a negociação como uma manobra, já que oferece a Ferran um contrato de cinco anos, com um salário notavelmente superior ao que ele recebe no Barcelona.

Isso garante ao jogador um salário elevado e um contrato assinado durante os melhores anos de sua carreira esportiva, representando uma garantia para o seu futuro.

O Paris Saint-Germain também está ciente de que a situação se tornou mais complicada, e o grande nível apresentado por Ferran durante a Copa do Mundo, somado ao fato de o Barcelona ainda não ter conseguido contratar um atacante, pode dificultar a operação.

O Barcelona vai pressionar Ferran para que ele permaneça no elenco, mas resta a pergunta se o tempo já não ficou tarde demais, depois de o clube catalão ter mantido essa questão congelada por um período demasiado longo.

Isso prejudicou o jogador, que viu todas as renovações de contrato dos atletas do elenco serem resolvidas antes da sua.

Ferran tem uma relação forte com o Barcelona e sabe que suas chances de ter mais minutos em campo podem aumentar consideravelmente caso o clube não contrate Julián Álvarez neste verão.

Ele também está ciente de que conseguir um espaço no Paris Saint-Germain será extremamente difícil diante do poder ofensivo que o elenco possui.

Se o Paris Saint-Germain chegar a um acordo com Torres, iniciará suas conversas com o Barcelona, e ambas as partes serão obrigadas a chegar a um entendimento, pois resta apenas um ano de contrato do jogador.