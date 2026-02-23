Paris Saint-Germain x Monaco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Paris Saint-Germain recebe o Monaco na quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela volta dos playoffs da Champions League 2025/26. A partida acontece no Parque dos Príncipes, em Paris, e possui transmissão ao vivo da TNT e HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).
A partida de ida, jogada no Stade Louis II, em Mônaco, viu o time da casa abrir o placar com apenas um minuto de jogo, gol de Folarin Balogun. O centroavante estadunidense ainda marcou o segundo gol, aos 18 minutos, dando uma grande vantagem inicial para o Monaco. Aos 29 minutos, no entanto, Desiré Doué diminuiu para Les Bleus com um belo chute; já aos 41 minutos, a bola sobrou no pé de Achraf Hakimi perto da pequena área e o marroquino marcou, empatando para os visitantes e deixou tudo igual até o intervalo. Na volta, o clássico francês foi tomado pelo PSG, que teve impressionantes 84% de posse de bola. A intensidade do time de Luis Enrique foi recompensada com outro gol de Desiré Doué, aos 67 minutos, decretando a virada da partida e tomando às rédeas do confronto da volta, que será jogado na casa do Paris Saint-Germain.
Os últimos 10 confrontos entre as equipes mostram um equilíbrio no retrospecto: são cinco vitórias para o PSG, dois empates e três vitórias do Mônaco. Em 2025, o PSG ganhou por 4 a 1 no encontro do primeiro turno da Ligue 1, enquanto o Monaco foi quem levou os três pontos no jogo do segundo turno.
Prováveis escalações
Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos e Achraf Hakimi; João Neves, Vitinha e Warren Zaïre-Emery,; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos e Kvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique
Monaco: Phillip Kohn; Caio Henrique, Wout Faes, Jordan Teze e Vanderson; Denis Zakaria e Lamine Camara; Simon Adingra, Stanis Idumbo Muzambo e Mika Biereth; Folarin Balogun. Técnico: Sebastién Pocognoli
Desfalques
Paris Saint-Germain
Lesionados: Fabián Ruiz, Senny Mayulu e Quentin Ndjantou. Dúvidas: Ousmane Dembélé.
Monaco
Lesionados: Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Mohammed Salisu, Paul Pogba, Takumi Minamino, Eric Dier, Kassoum Ouattara e Krépin Diatta. Dúvidas: Maghnes Akliouche. Suspensos: Aleksandr Golovin.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, Paris - França