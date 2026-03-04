Paris Saint-Germain x Monaco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Francês 2025/26

O Paris Saint-Germain recebe o Monaco na sexta-feira (6), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada pelo Campeonato Francês 2025/26. A partida acontece no Parque dos Príncipes, em Paris, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa ocupa a primeira posição na tabela e tem 57 pontos até o momento, com 18 vitórias, três empates e três derrotas. Na última partida da Ligue 1, os Bleus ganharam do Le Havre, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Bradley Barcola, aos 37 minutos.

Já o Monaco é o sétimo colocado na tabela com 37 pontos e retrospecto de 11 vitórias, quatro empates e nove derrotas. Na última partida, os Monegascos ganharam do Angers, em casa, por 2 a 0, com gols de Folarin Balogun, aos 57 minutos, e de Simon Adingra, aos 62.

A última vez que PSG e Monaco se enfrentaram foi no dia 25 de fevereiro de 2026, em jogo válido pelos playoffs da Champions League. A partida terminou em 2 a 2, mas os Bleus avançaram por terem vantagem no placar agregado, já que ganharam na ida por 3 a 2. Os últimos 10 confrontos entre as equipes mostram vantagem para o PSG, que tem cinco vitórias, enquanto o Mônaco tem duas, além de três empates.

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos e Achraf Hakimi; Kang-in Lee, Vitinha e Warren Zaïre-Emery,; Bradley Barcola, Desiré Doué e Kvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Monaco: Phillip Kohn; Wout Faes, Denis Zakaria e Tilo Kherer; Caio Henrique, Aladji Bamba, Lamine Camara e Jordan Teze; Simon Adingra e Mamadou Coulibaly; Folarin Balogun. Técnico: Sebastién Pocognoli

Desfalques

Paris Saint-Germain

Lesionados: Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou. Dúvidas: Ousmane Dembélé, João Neves e Senny Mayulu.

Monaco

Lesionados: Lukas Hradecky, Mohammed Salisu, Paul Pogba, Takumi Minamino, Eric Dier, Kassoum Ouattara e Krépin Diatta.

Quando é?