Parece estranho: Jürgen Klopp pode ter perdido uma grande chance na seleção alemã

Este duelo da Liga das Nações com a Grécia foi histórico em vários sentidos para a seleção alemã. Foi o primeiro jogo em casa do técnico Jürgen Klopp e foi a primeira partida em casa com lugares em pé em 28 anos. Como terminou com a primeira derrota para a Grécia, a equipe recebeu, na caminhada até justamente esse novo setor com lugares em pé, além de aplausos de incentivo, também vaias.

As coisas podem mudar rapidamente. Há pouco ainda reinava por aqui, graças à chegada de Klopp ao cargo, uma euforia e uma confiança generalizadas em um futuro bem-sucedido da seleção como há muito tempo não se via. Um empate feliz na Holanda e uma derrota em casa para a Grécia bastaram para as primeiras manifestações de descontentamento dos torcedores alemães.

"Está tudo bem, mas não é necessário", avaliou Klopp na entrevista coletiva após o jogo e pediu: "Quem quiser vaiar, que vaie a mim." Ele transformou essa declaração na mensagem central de seu posicionamento e a repetiu em diferentes versões. "Se alguém quiser ser crítico, façam isso comigo e deixem os garotos em paz."

A tática de Jürgen Klopp é tão óbvia quanto coerente

Essas declarações são um tanto surpreendentes quando se observam as ameaças em sua coletiva de apresentação, em julho, quando Klopp declarou: "Se amanhã vocês disserem que ele é uma merda, eu vou embora." De fato, ele também fez referência às próprias palavras daquela ocasião na coletiva atual. Embora a interpretação seja bastante clara, segundo Klopp teria havido um "mal-entendido" - nada disso teria sido dito com esse sentido.

A atual tática de comunicação de Klopp, por sua vez, é tão óbvia quanto coerente. Seu próprio prestígio e a confiança básica que existe por aqui em suas capacidades continuam sendo tão grandes que ele pessoalmente, apesar dessa repentina abertura para receber críticas de forma explícita, dificilmente terá de lidar com resistência neste momento. Bem diferente é a situação dos jogadores protegidos por ele com veemência. Principalmente daqueles que participaram das decepções do passado recente.

Hoje, Klopp é maior do que a seleção. Isso já podia ser percebido em Augsburg pelo fato de que, no anúncio da escalação, seu nome foi gritado mais alto do que os nomes de todos os jogadores. É compreensível que ele queira aproveitar esse crédito de confiança após as primeiras decepções esportivas e, com isso, evitar qualquer crítica a seus jogadores que possa aumentar ainda mais a insegurança.

Então vamos lá, críticas a Klopp? Pelos resultados e atuações decepcionantes até aqui e pelo pior começo de todos os técnicos da seleção, ele de forma alguma deve ser criticado. Ninguém podia esperar que Klopp, sem tempo de adaptação, implantasse um futebol bonito e vencedor nesta seleção que decepciona de forma confiável há anos. Contra a Holanda, a equipe da DFB ao menos fez um bom primeiro tempo e mostrou, no geral, uma nova mentalidade; a atuação totalmente ruim contra a Grécia foi então um claro retrocesso.

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Seleção alemã: a abordagem de Klopp com dois elencos foi uma boa ideia?

Pelo menos neste momento, pode-se questionar se a abordagem de dois elencos, muito corajosa e também muito elogiada, foi realmente uma boa ideia. É totalmente compreensível que Klopp queira conhecer pessoalmente o maior número possível de jogadores. Mas talvez tivesse sido mais inteligente convocar, ao menos, uma base de possíveis titulares do futuro para toda a fase de jogos de seleções e, por exemplo, trocar apenas a metade final do elenco.

De todo modo, soa um pouco estranho que agora (o capitão Joshua Kimmich, que teve uma atuação infeliz contra a Grécia) tenha de deixar a equipe. O mesmo vale para o goleiro que está destinado a ser titular, Marc-Andre ter Stegen, ou para o líder da defesa Jonathan Tah. Jogadores-chave desse tipo deveriam representar continuidade e, justamente em fases complicadas, servir de âncora. O próprio Kimmich aparentemente pensa de forma semelhante. Em Augsburg, ele destacou que preferiria permanecer com a equipe.

Independentemente desse fator emocional, há também um fator racional. Klopp está implementando neste momento na seleção uma nova filosofia (futebol de assalto) e uma nova formação (4-3-3). Independentemente de todos os experimentos de pessoal, Klopp poderia ter aproveitado essa fase de jogos de seleção incomumente longa para dar a seus possíveis titulares o máximo de tempo de adaptação. Os dois primeiros jogos mostraram claramente quão longo ainda é o caminho até um sistema funcional. Talvez Klopp tenha perdido aqui uma grande oportunidade.

Em seus clubes de tanto sucesso, ele pôde ensinar sua estratégia durante meses em treinamentos diários. Na seleção, as condições são fundamentalmente diferentes. Treinos e jogos são extremamente escassos. Nos doze meses após este bloco de jogos de seleção, haverá apenas mais seis partidas, e então já acontecerá a Eurocopa três quartos de ano depois. Agora, porém, um grupo completamente novo entra em contato pela primeira vez com as ideias de Klopp - e já chega sob certa pressão para os incômodos jogos contra a Sérvia e na Grécia.