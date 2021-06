Paraquedista em França x Alemanha erra pouso no gramado e deixa um ferido antes de jogo da Euro

O Greenpeace reconheceu a autoria do protesto e já pediu desculpas

E tivemos cenas de tensão antes do início do jogo entre França x Alemanha, pela Eurocopa 2020.

Enquanto as equipes se preparavam para o início do confronto e esperavam o apito inicial, um paraquedista tentou invadir o campo, ficou preso nos fios que seguram a "Spidercam" e deixou um técnico de luz ferido.

As últimas informações dão conta de que o paraquedista seria um manifestante do Greenpeace. O objetivo do protesto seria interromper o início de uma das partidas mais esperadas no mundo do futebol para difundir a mensagem da organização contra um dos patrocinadores do torneio.

A Spidercam é uma espécie de câmera aérea muito utilizada em eventos ao vivo. A câmera fica presa por vários cabos e guias flexíveis, que permitem para o operador ter imagens do ângulo que quiser, verticalmente ou horizontalmente.

Assim, o manifestante, que tentava invadir o campo, ficou preso nos fios da Spidercam, perdeu o controle e quase caiu nas arquibancadas, se chocando com a torcida. Por sorte, conseguiu retomar o controle antes que acontecesse uma tragédia maior.

Parte do equipamento, porém, caiu no gramado, próximo ao banco de reservas da seleção francesa, e por pouco não atingiu o treinador Didier Deschamps. O manifestante conseguiu pousar, onde foi recebido pelo defensor Rudiger e logo apreendido pelos seguranças.

Em uma nota oficial publicada nas redes sociais da entidade, o Greenpeace reconheceu a autoria do protesto e pediu desculpas e ressaltou que não era a intenção da organização interromper o duelo.

Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten. Wir hoffen, dass es allen gut geht und niemand ernsthaft verletzt wurde. Greenpeace Aktionen sind immer friedlich und gewaltfrei. Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen. — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

"Este protesto nunca teve como objetivo interromper o jogo ou ferir pessoas. Esperamos que todos estejam bem e que ninguém tenha se ferido. As ações do Greenpeace são sempre pacíficas e não são violentas. Infelizmente, nem tudo correu de acordo com o planejado."