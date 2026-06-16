Para substituir Salah... Uma disputa acirrada entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain

O Liverpool avançou significativamente nas negociações para fechar uma das contratações ofensivas mais importantes durante a próxima janela de transferências de verão.

O time vermelho precisa reforçar o ataque, especialmente nas laterais, sobretudo com a saída do lendário Mohamed Salah no final da última temporada, que o Liverpool encerrou da pior forma em anos.

De acordo com o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o Liverpool leva vantagem financeira sobre o Paris Saint-Germain na disputa pela contratação do ponta-esquerda marfinense Yan Diomande, jogador do Leipzig.

O Liverpool escolheu o jogador de 19 anos como o sucessor ideal de Mohamed Salah.

O talentíssimo ponta do Leipzig pode ainda ser jovem, mas já é considerado um dos atacantes mais temíveis do mundo em duelos individuais, e demonstrou isso ao passar facilmente pela defesa do Equador e, em especial, por Piero Hinkapi, do Arsenal, durante a vitória da Costa do Marfim por 1 a 0 na estreia na Copa do Mundo de 2026.

O Leipzig exige uma quantia astronômica de 130 milhões de euros para abrir mão dos serviços de Diomandi.

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Romano acrescentou em seu canal no YouTube: “Há um grande problema em Paris que se resume a Bradley Barcola. Simplesmente, não há espaço para Diomandé no Paris Saint-Germain a menos que Barcola saia e, no momento, não parece que o clube esteja disposto a vender o jogador da seleção francesa, a menos que receba uma oferta extremamente atraente”.

Ele enfatizou: “A disputa está acirrada entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain, mas a vantagem do Liverpool não é apenas financeira, pois, pelo que entendi, eles estão dispostos a apresentar uma oferta melhor do que a do Paris Saint-Germain em termos de contrato para o jogador, a fim de atraí-lo”.

Ele explicou: “No entanto, o Paris Saint-Germain ainda espera encontrar a solução ideal com Bradley Parkola. Isso depende do valor das ofertas. Portanto, se surgir a oferta certa, pode ser mais fácil para o Paris Saint-Germain contratar Diomande”.

E enfatizou: “Mas, no momento, o Liverpool está se empenhando bastante nos bastidores e está ciente do interesse do Paris Saint-Germain; porém, este último está apresentando uma oferta menor, então vamos ver o que vai acontecer”.

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