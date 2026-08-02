Para onde vai? Kolo Muani deixa oficialmente o Paris Saint-Germain

O clube francês Paris Saint-Germain anunciou, no domingo, a transferência definitiva do atacante Kolo Muani para o Juventus, em uma negociação permanente sem qualquer cláusula de recompra futura.

Fontes a par dos detalhes das negociações revelaram ao jornal espanhol "Marca" que os dois clubes chegaram a um acordo definitivo no valor de 50 milhões de euros, além de bônus variáveis descritos como "relativamente razoáveis", encerrando assim de forma definitiva a passagem do jogador pelo gigante parisiense.

Este negócio se insere em uma série de vendas lucrativas realizadas pelo Paris Saint-Germain durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter conseguido vender o atacante português Gonçalo Ramos ao Milan, da Itália, por 74 milhões de euros, e o sul-coreano Kang In Lee ao Atlético de Madrid, da Espanha, por 40 milhões de euros, com o clube francês arrecadando receitas volumosas com as vendas de jogadores neste verão.

As sólidas relações entre o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, e os donos do Juventus, da família Agnelli, por meio de sua holding, desempenharam um papel central em facilitar a conclusão do negócio de forma tranquila, segundo confirmaram as mesmas fontes.

Kolo Muani retorna a Turim depois de já ter jogado por empréstimo no Juventus desde a janela de transferências de inverno de 2025, antes de ser emprestado ao Tottenham, da Inglaterra, na temporada passada, diante de não fazer parte dos planos técnicos do treinador espanhol Luis Enrique, que o excluiu de seus planos também para a atual temporada.

Com este negócio, o Paris Saint-Germain coloca um ponto final na trajetória do atacante com a equipe, enquanto o Juventus assegura os serviços do jogador de forma permanente, sem quaisquer compromissos futuros para com o clube parisiense.