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Baller League - Final FourGetty Images Sport
Jochen Tittmar
Traduzido por

"Para mim, não é a pessoa certa para isso": Max Kruse detona astro da DFB de forma contundente

Liga das Nações A
Alemanha
J. Kimmich
M. Kruse

No podcast "Beidfüßig" do portal "Wettbasis", o ex-jogador da seleção Max Kruse fez críticas fundamentais ao papel de liderança de Joshua Kimmich na seleção alemã.

O ex-jogador de 38 anos criticou a falta de verdadeiros líderes com personalidade no elenco XXL de 44 jogadores do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, e reforçou assim a tese muito discutida do ex-manager Oliver Bierhoff. Kruse negou ao jogador de 31 anos do Bayern de Munique, apesar da braçadeira de capitão, a condição de figura de liderança: "Para mim, Joshua Kimmich também não é um jogador líder, apesar da braçadeira no Bayern."

Kruse justificou sua opinião com uma definição de liderança em campo. "A liderança não se mostra apenas pela braçadeira de capitão e por entradas duras, liderança é muito mais do que isso. Para mim, Kimmich não é o nome certo para isso", deixou claro o jogador, que disputou 14 partidas pela seleção.

O ex-profissional vê um problema principal na composição da atual seleção nacional. Faltam ao elenco da DFB personalidades marcantes, "porque está tudo nivelado".

Joshua KimmichGetty Images

Onde Jürgen Klopp planeja usar Joshua Kimmich na seleção da DFB?

Independentemente dos debates públicos, o técnico da seleção Klopp conta firmemente com Kimmich como líder central e planeja utilizá-lo em sua posição preferida. Na Copa do Mundo, o jogador do Bayern ainda precisou quebrar o galho na lateral direita, mas agora deve voltar a organizar o meio-campo defensivo.

"Nós o vemos como meio-campista", deixou claro Klopp. "Não tivemos uma conversa sequer em que falamos dele como lateral-direito."

No entanto, o técnico da seleção também cobrou seu capitão para as próximas tarefas. "A estabilidade só vem da defesa, da forma como se trabalha defensivamente - e para isso eu preciso de cada um. Agora, trata-se de nos comprometermos com isso. Isso vale para Jo como para qualquer outro também", destacou Klopp durante o anúncio de sua convocação.

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