O ex-jogador de 38 anos criticou a falta de verdadeiros líderes com personalidade no elenco XXL de 44 jogadores do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, e reforçou assim a tese muito discutida do ex-manager Oliver Bierhoff. Kruse negou ao jogador de 31 anos do Bayern de Munique, apesar da braçadeira de capitão, a condição de figura de liderança: "Para mim, Joshua Kimmich também não é um jogador líder, apesar da braçadeira no Bayern."

Kruse justificou sua opinião com uma definição de liderança em campo. "A liderança não se mostra apenas pela braçadeira de capitão e por entradas duras, liderança é muito mais do que isso. Para mim, Kimmich não é o nome certo para isso", deixou claro o jogador, que disputou 14 partidas pela seleção.

O ex-profissional vê um problema principal na composição da atual seleção nacional. Faltam ao elenco da DFB personalidades marcantes, "porque está tudo nivelado".

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Onde Jürgen Klopp planeja usar Joshua Kimmich na seleção da DFB?

Independentemente dos debates públicos, o técnico da seleção Klopp conta firmemente com Kimmich como líder central e planeja utilizá-lo em sua posição preferida. Na Copa do Mundo, o jogador do Bayern ainda precisou quebrar o galho na lateral direita, mas agora deve voltar a organizar o meio-campo defensivo.

"Nós o vemos como meio-campista", deixou claro Klopp. "Não tivemos uma conversa sequer em que falamos dele como lateral-direito."

No entanto, o técnico da seleção também cobrou seu capitão para as próximas tarefas. "A estabilidade só vem da defesa, da forma como se trabalha defensivamente - e para isso eu preciso de cada um. Agora, trata-se de nos comprometermos com isso. Isso vale para Jo como para qualquer outro também", destacou Klopp durante o anúncio de sua convocação.