Para evitar novo desastre: Barcelona isola essa dupla do elenco de Flick

O Barcelona se recusa a correr mais riscos como o que ocorreu ontem com Roony Bardghji, que se lesionou no joelho direito durante o treino.

O ponta sueco, que aguarda um diagnóstico preciso, estava disponível no mercado de transferências e agora não poderá deixar o clube.

Por esse motivo, Marc Casadó e Héctor Fort realizaram nesta terça-feira um treino individualizado, executando parte do trabalho com o grupo e outra parte separadamente.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o meio-campista e o lateral não treinaram no mesmo ritmo do restante do grupo, tendo participado separadamente de apenas uma parte, a de maior contato físico.

A publicação apontou que os jogadores não estão suspensos nem lesionados, mas o clube não quer arriscar uma lesão que atrapalhe suas saídas do estádio Spotify Camp Nou; ao contrário, trabalha para protegê-los.

A intenção do clube catalão é buscar para eles um empréstimo ou uma transferência nos próximos dias, já que a diretoria não deseja que sofram qualquer lesão, como aconteceu com Bardghji ontem.

O ponta sueco Roony passa por exames hoje para determinar a extensão exata de sua lesão, depois de sentir incômodos no joelho durante os treinos, o que impedirá sua saída como estava planejado.

Todos os indícios confirmam que a lesão é grave e que Bardghji ficará afastado por vários meses em decorrência dela.

Os dirigentes e treinadores do clube catalão concordaram, nas últimas horas, a fim de evitar mais contratempos, que Casadó e Fort, que não fazem parte dos planos do técnico Flick, realizem apenas uma parte do trabalho coletivo.

Essa medida confirma de forma ainda mais clara para os jogadores que o clube catalão não conta com eles.

Até poucas horas atrás, Fort ainda alimentava a esperança de permanecer com a camisa do Barça apesar das ofertas que recebeu, mas agora enxerga com clareza, assim como Casadó, que, se quiser ter minutos de jogo, terá de buscá-los fora do Spotify Camp Nou, vale lembrar que na temporada passada ele jogou emprestado no Elche.