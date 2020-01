Paquetá pode ser emprestado à Fiorentina, diz TV italiana

O brasileiro não vive um bom momento no Milan, onde tem tido cada vez menos oportunidades

Depois de ter sofrido uma crise de ansiedade e ter pedido para não ser relacionado , Lucas Paquetá pode deixar o com destino à Fiorentinna.

Com especulações de uma possível ida ao , segundo a Sportitalia , a fez uma consulta sobre a possibilidade de fechar com Paquetá antes de a janela fechar, nesta sexta-feira.

Cada vez menos utilizado no Milan , principalmente depois da mudança de técnico, o brasileiro claramente não vive seu melhor momento no clube italiano. Depois do jogo contra a , chegou ao seu limite e foi encaminhado para exames depois de uma suposta crise de ansiedade e, logo em seguida, teria pedido para não ser relacionado para a partida contra o Brescia.

O Milan deve dar uma resposta nas próximas horas para definir o futuro do meia, pelo qual pagou € 35 milhões há pouco mais de um ano.

Recentemente outros jogadores brasileiros também passaram pela Fiorentina - Pedro e Gerson. O primeiro foi negociado pelo mas ficou pouco e logo voltou ao , dessa vez para o , o segundo passou quase que pela mesma situação que Paquetá, foi emprestado depois de ter sido pouco utilizada na . No fim, teve o mesmo destino que Pedro, o Flamengo.