Luka Modric e Ivan Perisic tiveram papel de destaque na noite de sábado pela Croácia no duelo da Liga das Nações contra a República Tcheca. Os croatas saíram na frente em Praga depois do intervalo com um belo gol de Modric, antes de Perisic participar da jogada do 1 a 2 com uma boa assistência.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a Croácia atacou praticamente logo após o reinício. Igor Matanovic ajeitou a bola para Modric, que driblou de forma ameaçadora para dentro da área e, após uma finta de corpo, finalizou com categoria para marcar.

Para o capitão de 41 anos, foi o seu 30º gol com a camisa da seleção croata. A Croácia, no entanto, não pôde aproveitar a vantagem por muito tempo.

Aos 53 minutos, Adam Karabec aproveitou uma trapalhada defensiva dos visitantes e deixou a República Tcheca em 1 a 1. Depois disso, a Croácia foi claramente em busca de uma nova vantagem.

Nesse momento, o jogador do PSV, Perisic, também apareceu. O veterano cruzou da ponta esquerda para Marco Pasalic aos 77 minutos. Pasalic se antecipou ao seu marcador direto e cabeceou a bola entre as pernas do goleiro Lukas Hornicek: 1 a 2.

A República Tcheca pensou ter chegado ao empate novamente dois minutos depois, quando Matej Radosta mandou a bola para o gol. O VAR, no entanto, constatou impedimento de Adam Hlozek no lance da jogada, e o gol de empate foi anulado.







