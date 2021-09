Internacional solicita liberação de Guerrero junto à seleção peruana

O atacante está suspenso e não poderá enfrentar o Brasil no duelo marcado para quinta-feira (09)

Suspenso por cartão amarelo, o centroavante Paolo Guerrero está fora do confronto entre Brasil x Peru na próxima quinta-feira (09), pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar.

Desta forma, a direção do Internacional solicitou junto à Federação Peruana de Futebol a liberação do atacante, para que ele possa retornar ao Inter e participar normalmente nesta próxima semana de treinos.

Sem poder contar com Taison, com uma lesão muscular na coxa direita, o técnico Diego Aguirre quer testar Paolo Guerrero como alternativa entre os titulares para o confronto contra o Sport Recife, no dia 13 de setembro, na Ilha do Retiro.

O Peru é o sétimo colocado, com oito pontos ganhos e dificilmente irá garantir presença na Copa do Mundo de 2022.