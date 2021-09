Taison sofre segunda lesão muscular em três meses e vira desfalque no Internacional

Taison deverá desfalcar o time nos jogos contra Sport e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

O departamento médico do Internacional confirmou que o atacante Taison sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra o Atlético-GO, no último final de semana. A previsão de recuperação é de três semanas.

Com isto, Taison deverá desfalcar o time colorado nos jogos contra Sport e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

Esta é o segundo problema que Taison sofre na coxa direita desde o seu retorno ao Internacional. No confronto contra o Atlético-MG, no dia 16 de junho, o jogador saiu de campo com uma lesão muscular e ficou aproximadamente 30 dias em recuperação.

Até o momento, o camisa 10 do Colorado atuou em 17 jogos e marcou um gol. Hoje, Taison é um dos principais jogadores do time do técnico Diego Aguirre. Por sua liderança dentro e fora de campo, Taison virou rapidamente o capitão colorado. A expectativa é de que Taison só retorne ao time na partida contra o Bahia, no dia 26 de setembro.