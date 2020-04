Pandemia deve prolongar permanência de Everton Cebolinha no Grêmio

O curioso caso de Éverton Cebolinha, atacante titular da seleção brasileira e uma das principais figuras de um dos times dominantes do futebol nacional que ainda não foi vendido para a Europa, deve ser prolongado em 2020. A causa é a pandemia da Covid-19, um empecilho para negociações ao redor do mundo.

Não se sabe ainda quando os jogos serão retomados tanto no quanto no continente europeu, mas o certo é que as datas pré-estabelecidas no calendário antes deste ano já podem ser descartadas.

Dessa forma, além de decisões de vagas e finais de campeonatos, também serão postergadas justamente as janelas de transferências, período tão aguardado para quem deseja fazer uma grande venda no país.

Normalmente a mais forte na Europa, a janela de julho/agosto dificilmente tomará lugar onde imaginada. O mais provável é que esse período seja adiado para o final do ano, "engordando" o menos prestigiado período que compreende dezembro e janeiro.

A indecisão a respeito do que será o futebol após a pandemia, aliás, é outro grande empecilho. Países europeus entraram em uma período de combate à crise econômica como nunca antes neste século e dificilmente farão grandes investimentos por atletas.

É aí que a saída de Cebolinha fica mais improvável. Após sua excelente , o atacante foi cotado pelo na casa dos 50 milhões de euros. Os seus 23 anos, porém, causaram certa insegurança nos potenciais compradores, que não chegaram ao valor desejado.

Em alta no Brasil desde 2016, quando saía do banco para ser um trunfo do time de Renato Gaúcho, Éverton possui 69 gols em 270 partidas oficiais com a camisa gremista. Campeão da de 2016 e da Libertadores da América em 2017, liderou a equipe nas campanhas que culminaram nas semifinais das duas últimas edições do torneio continental.