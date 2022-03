Palmeiras x São Paulo será domingo no Allianz Parque

A finalíssima do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo será disputada domingo (3), no Allianz Parque, mesmo com a apresentação da banda Maroon 5 marcada para a próxima terça-feira, dia 5 de abril. A presidente Leila Pereira acertou com a WTorre, gestora do estádio, que o local será utilizado para a decisão do torneio, conforme apurado pela GOAL.

Foi realizada uma reunião da mandatária na manhã desta segunda-feira (28) com a empresa que se responsabiliza pela administração do estádio. Na conversa, ela ressaltou a importância de usar o local para a disputa da final na data. A ideia da dirigente era evitar rusgas com o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Houve divergência entre Palmeiras e São Paulo por causa da data do jogo. O Verdão tentou antecipar a partida para sábado (2), e o Tricolor paulista manteve a posição de que queria o duelo no domingo (3). Depois de uma reunião sem acordo na manhã desta segunda-feira, a presidente Leila Pereira voltou a conversar com a WTorre sobre o tema.

A gestora do estádio concordou em retardar a montagem do palco para o evento musical para que a final do Paulistão aconteça no próximo domingo, no Allianz Parque.

O Palmeiras tem o direito de mandar a partida de volta em seu estádio por ser dono da melhor campanha geral do Paulistão. O jogo de ida será nesta quarta-feira (30), no Morumbi.