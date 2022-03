Palmeiras x São Paulo: Gestora do Allianz Parque trabalha por final no domingo

Palmeiras e São Paulo divergiram sobre a data da partida de volta da final do Paulistão, inicialmente marcada para o próximo domingo (3). Mandante do compromisso, o Verdão solicitou a antecipação do jogo à FPF (Federação Paulista de Futebol) por causa de um show da banda Maroon 5, previsto para a terça-feira seguinte ao jogo, dia 5 de abril. A ideia era que o duelo acontecesse no sábado (2). O Tricolor paulista se recusa a jogar em outra data.

A WTorre, administradora do Allianz Parque, iniciou trabalhos para que o duelo ocorra no domingo, conforme inicialmente programado pela FPF. A GOAL apurou com uma fonte ligada à gestora do estádio que será feito um trabalho nos bastidores para que o palco seja montado após o duelo do fim de semana.

Mais artigos abaixo

A empresa se posicionou ao clube dizendo que não poupará esforços para que o estádio fique à disposição para a disputa da finalíssima do Paulistão. A situação deve ser definida ainda no início desta semana, com o intuito de impedir um imbróglio ainda maior entre os clubes. Essa negociação é feita diretamente com a presidente Leila Pereira, conforme apurado pela reportagem.

O Palmeiras tem a vantagem de decidir o jogo como mandante por ter a melhor campanha do Paulistão até o momento. Ao contrário das fases anteriores — quartas de final e semifinal —, a decisão é disputada em duas partidas, sendo o detentor dos melhores números o responsável por decidir o duelo em casa.

Em campo, se houver no placar agregado, a partida será decidida nos pênaltis. Não há vantagem para a equipe que for dona da melhor campanha geral.