Palmeiras x Flamengo pelo Brasileiro é suspenso e dá início a novela

Jogo entre Alviverde e Rubro-Negro foi confirmado pelo STJD, mas o Tribunal Regional de Trabalho do RJ suspendeu a partida em decisão de urgência

A polêmica envolvendo a realização ou não do jogo entre e , em meio à explosão de contaminação de jogadores rubro-negros por Covid-19, ganhou um novo capítulo na tarde deste sábado (26). O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro acatou um pedido do Sindeclubes, sindicato dos times cariocas, e determinou a suspensão do encontro marcado para este domingo (27), às 16h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em decisão liminar, o juiz do trabalho Filipe Olmo suspendeu a partida e estipulou uma multa em casa de realização do jogo. O juiz classificou a decisão como urgente.

"Portanto, por tudo acima exposto, a fim de garantir a integridade física e a manutenção da saúde dos empregados do 2º réu (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO), concedo a tutela de urgência, em caráter liminar, e determino que a suspensão do jogo designado para o dia 27/09/2020, entre o Clube de Regatas do Flamengo e a Sociedade Esportiva Palmeiras, em .

Mais times

Em caso de descumprimento da medida, ou seja, caso os réus insistam na realização da partida, fica estipulada multa de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), a ser revertido para instituições de saúde no combate ao COVID-19".

Na sexta-feira (25), o STJD indeferiu o pedido dos flamenguistas que buscava o adiamento do jogo, confirmando a realização da partida. O Rubro-negro havia pedido o adiamento da partida após o surto de Covid-19 no clube. Ao todo, 16 atletas do clube estão infectados, além de membros da comissão técnica e diretoria.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Flamengo é contra a realização do jogo neste fim de semana pois entende que não tem um número mínimo de atletas para entrar em campo. O clube alegou para a CBF que apenas 12 jogadores estão aptos para jogar, sendo três goleiros. Diante disso, o entrou com um pedido junto à CBF para adidar as partidas contra Palmeiras e -PR (em 4 de outubro).

A posição do TRT-RJ

O Sindeclubes, presidido por José Pinheiro dos , chefe de segurança do Flamengo, entrou com uma ação civil pública, assinada pelo advogado Henrique Fragoso, na sexta-feira. A alegação era de que muitos profissionais escalados para o jogo entre Palmeiras e Flamengo viajaram para o , ocasionando assim um "risco elevado de contágio".

Neste cenário, foi pedido o adiamento do jogo até que os funcionários do clube carioca cumprissem quarentena e, após a decisão do TRT-RJ, a partida entre Palmeiras e Flamengo está suspensa e não deve acontecer neste domingo, 27.

Confira um trecho do posicionamento do juiz do trabalho Filipe Olmo:

"Em razão dos eventuais resultados falso-negativos e da possibilidade de haver infectados dentro do período de incubação, não há garantia de que os empregados saudáveis não terão contato com outros empregados que possam estar infectados.

Deve-se ressaltar, ainda, que os exames são realizados com antecedência de 2 a 3 dias, e que outros empregados podem ter sido infectados após a realização do exame, em razão do surto focalizado já mencionado. Neste contexto, não há como garantir que empregados que tenham testado negativo estejam, de fato, saudáveis e não estejam transmitindo o vírus, seja pela possibilidade de resultado falso-negativo, seja pela possibilidade de ter contraído o vírus após a realização do exame."

Qual o posicionamento da CBF?

A CBF defendeu a manutenção do Palmeiras e Flamengo para o domingo (27). Na noite de quinta-feira, 24, a entidade negou o pedido do time carioca.

Em nota assinada por Manoel Flores, diretor de competições, a CBF afirma que entende os motivos do Rubro-Negro, porém reafirma a possibilidade do clube de incluir de mais seis jogadores entre os inscritos, alé dos 34 que já estão regularizados para jogar.

Confira um trecho da carta assinada por Manoel Flores:

" Entendemos o motivo e fundamentos do seu pleito de adiamento da partida a ser disputada no próximo domingo, contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas infelizmente informamos que não será possível o atendimento do mesmo.

Isso porque o Clube de Regatas do Flamengo possui 34 atletas inscritos para a disputa da competição, podendo inscrever mais 6, nos termos do respectivo Regulamento, de modo que, mesmo com o resultado positivo de parte de seus atletas para SARS-CoV-2, o Clube dispõe de elenco suficiente para a realização da partida. Enfatizamos que outros casos análogos a esse foram igualmente indeferidos ".

Walter Feldman, secretário-geral da CBF, disse à ESPN que se um time tiver 13 jogadores disponíveis, a partida acontece. "A gente resolveu hoje, em decisão compartilhada com os clubes da Série A, adotar o mesmo critério da Uefa: tendo 13 jogadores em condições, a bola rola e o jogo prossegue".

A posição do STJD

O Flamengo ainda tentou acionar o STJD para adiar a partida. Entretanto, o pedido foi indeferido na noite desta sexta-feira (25) pelo presidente da entidade, Otávio Noronha. Confira, abaixo, parte do despacho divulgado pelo STJD.

"Aliás, como é público e notório para aqueles que acompanham o Futebol, dentre as Agremiações que sempre perseguiram, o quanto antes, a volta dos Campeonatos, o próprio FLAMENGO sempre ocupou posição de protagonismo.

Malgrado não se desconheça, e sequer se discuta a posição externada pela Infectologista contratada pelo FLAMENGO para emitir o Parecer juntado aos autos recomendando a suspensão das atividades do seu Elenco, não se pode olvidar que, lado outro, também a Confederação Brasileira de Futebol, consultou os mais renomados profissionais, dentre os quais, inclusive o Chefe do Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, Dr. Márico Tannure, para firmar um Protocolo previamente aprovado, e em pleno vigor, donde não constou nenhuma recomendação no sentido de se suspender as atividades daqueles Clubes que se depararem com contaminação em série em seu elenco.

Neste sentido, nesta quadra processual de delibação superficial, não se pode acolher o entendimento trazido em peça técnica informativa unilateralmente produzido pela parte interessada, para negar vigência aos outros estudos igualmente científicos e previamente realizados".

Qual o posicionamento do Palmeiras?

(Foto: Reprodução/Twitter SE Palmeiras)

O Alviverde sempre se colocou contra a possibilidade de adiamento da partida contra o Flamengo. Mesmo com o pedido do Sindicato dos Atletas de São Paulo de postergar o jogo, os atletas palmeirenses se manifestaram à favor da realização do mesmo no domingo.

Alegando que o Sindicato não pediu autorização para falar em nome do Palmeiras, os jogadores alviverdes destacaram os protocolos de segurança do Campeonato Brasileiro e reafirmaram a vontade de entrar em campo no domingo.

"Além disso, é importante destacar que confiamos muito nos protocolos, bem como entendemos que a testagem prévia à partida garantirá a segurança necessária para sua realização sem maiores intercorrências. Portanto, não sentimos, de maneira alguma, qualquer ameaça à nossa saúde no contexto da mencionada partida [...] desautorizamos expressamente que o Sindicato aja em nosso nome e reiteramos o interesse em jogar a partida deste domingo", afirma a carta dos jogadores palmeirenses.

O presidente do clube, Maurício Galiotte, também se manifestou contra o adiamento, utilizando o perfil do próprio Palmeiras no Twitter para fazê-lo.

Mais artigos abaixo

O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça.



Presidente Mauricio Galiotte pic.twitter.com/tDAnLxrGkj — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 23, 2020

Quais jogadores do Flamengo não poderão jogar contra o Palmeiras?

(Arte: Goal Brasil)

Desfalques com Covid-19: Bruno Henrique, Diego, Filipe Luís, Isla, Matheuzinho, Vitinho, Michael testaram positivo ainda no fim de semana e já não atuaram na vitória contra o , na terça-feira, 22. Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, William Arão, Renê, Gustavo Henrique, Thuler, Gabriel Batista e João Gomes foram diagnosticados com coronavírus após exame na última quarta, 23.

Desfalques com problemas físicos: Diego Alves (lesão no ombro), Gabigol e Pedro (ambos com lesões na coxa).

Além dos jogadores, Domènec Torrent também foi diagnosticado com coronavírus, assim como o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim .