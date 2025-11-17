+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoPalmeiras
team-logoVitória
Mounique Vilela

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Palmeiras viu o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão e caiu para a segunda posição. No momento, o Verdão soma 68 pontos, três a menos que o Rubro-Negro.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira contará com os retornos de Andreas Pereira e Allan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Vitória segue na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 35 pontos, o time baiano está a apenas um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 33 partidas, acumula oito vitórias, 11 empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs (Gómez) e Jefté (Piquerez); Aníbal, Andreas Pereira, Maurício (Veiga) e Allan; Bruno Rodrigues e Flaco López.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Vitória: Couto; Lucas Halter (Raúl Cáceres), Neris, Marcos, Ramon, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho, Erick, Aitor e López.

Escalações de Palmeiras x Vitória

PalmeirasHome team crest

3-1-4-2

Formação

5-4-1

Home team crestVIT
1
C. Miguel
3
B. Fuchs
13
Micael
26
M. Cerqueira
6
Jefte
18
Mauricio
40
Allan
8
A. Pereira
23
R. Veiga
11
B. Rodrigues
42
J. Lopez
12
Thiago
13
Ramon
5
L. Halter
43
Edu
27
R. Caceres
4
Camutanga
17
A. Cantalapiedra
33
Erick
29
Willian
44
G. Baralhas
31
R. Lopez

5-4-1

VITAway team crest

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton seguem lesionados.

Vitória

Lucas Arcanjo, Edu, Ismael, Jamerson e Fintelman estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SEP

Outros

VIT

3

Vitórias

1

Empate

1

9

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

