Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Palmeiras viu o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão e caiu para a segunda posição. No momento, o Verdão soma 68 pontos, três a menos que o Rubro-Negro.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira contará com os retornos de Andreas Pereira e Allan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Vitória segue na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 35 pontos, o time baiano está a apenas um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 33 partidas, acumula oito vitórias, 11 empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs (Gómez) e Jefté (Piquerez); Aníbal, Andreas Pereira, Maurício (Veiga) e Allan; Bruno Rodrigues e Flaco López.

Vitória: Couto; Lucas Halter (Raúl Cáceres), Neris, Marcos, Ramon, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho, Erick, Aitor e López.

Desfalques

Palmeiras

Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton seguem lesionados.

Vitória

Lucas Arcanjo, Edu, Ismael, Jamerson e Fintelman estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025

quarta-feira, 19 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

