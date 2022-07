Porto avança em negociação com o Palmeiras para a compra de Gabriel Veron

Portugueses devem finalizar tratativas e pagar 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos

O Porto avançou nas tratativas para acertar a contratação de Gabriel Veron por 10 milhões de euros (R$ 55,28 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. Ainda não há acordo entre as partes, mas a negociação caminha rumo a um desfecho positivo. Os lusitanos pleiteiam 90% dos direitos econômicos do atleta ao fim da negociação.

O empresário do atacante está em Portugal a fim de intermediar as tratativas e tem se reunido diariamente com a diretoria do clube para chegar a um acordo sobre a sua venda neste mercado da bola.

As tratativas se iniciaram na última semana, e o atacante deu sinal verde para a sua transferência. O Palmeiras também aprova uma negociação, mas discute a divisão dos direitos econômicos com o Santa Cruz, detentor de 40%. Dono de 60%, o Verdão quer receber uma fatia maior do negócio.

Gabriel Veron assinará por cinco temporadas no Estádio do Dragão se houver acordo entre os envolvidos nas tratativas. O atacante de 19 anos já tem as bases salariais acertadas com o clube português.

Com multa de 100 milhões de euros (R$ 552,76 milhões), o jogador tem contrato na Academia de Futebol até 30 de junho de 2026. Ele é tratado como uma das principais promessas da base palmeirense nos últimos anos.

Gabriel Veron tem se destacado no time comandado por Abel Ferreira. O atleta fez 35 partidas nesta temporada, com dois gols marcados e seis assistências. O jovem, inclusive, iniciou o jogo contra o Cuiabá na última segunda-feira (18), pela 17ª rodada do Brasileirão 2022.