Gabriel Verón desperta interesse do Porto e clubes de Espanha e Itália

Atacante de 19 anos tem contrato até junho de 2026. Ele tem multa rescisória de 100 milhões de euros na Academia de Futebol

O Palmeiras pode fazer uma venda no mercado da bola. O atacante Gabriel Verón desperta interesse do Porto, de Portugal, além de clubes da Espanha e da Itália. O jovem de 19 anos ainda não tem uma definição sobre o seu futuro, conforme apurado pela GOAL. O interesse do clube lusitano no atleta foi inicialmente divulgado pelo jornalista André Hernan e confirmado pela reportagem.

Os paulistas não definiram um valor para a venda do jogador, mas se sentem seguros com as ofertas que chegaram nos últimos dias, especialmente pela multa rescisória, avaliada em 100 milhões de euros (R$ 546,67 milhões na cotação atual).

As conversas para a saída de Verón ainda são incipientes, mas é possível que o jogador deixe o clube no mercado da bola. O estafe do atleta foi procurado pela GOAL, mas não se manifestou até o momento desta publicação. Uma pessoa ligada ao Palmeiras contou à reportagem que o clube avalia as ofertas nesta janela de transferências.

Gabriel Verón tem se destacado no time comandado por Abel Ferreira. O atleta fez 34 partidas nesta temporada, com um gol maracado e seis assistências. O jovem, inclusive, iniciou o jogo contra o São Paulo na última quinta-feira (14), diante do São Paulo, pela Copa do Brasil.

Em fevereiro deste ano, Gabriel Verón teve o seu contrato renovado com o Palmeiras. O vínculo do atacante se encerra em 30 de junho de 2026. Ele chegou ao clube ainda nas divisões de base e é tratado como o principal jogador revelado na Academia de Futebol.