Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (27), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Deportivo Pereira por 4 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelas primeiras posições, o Verdão soma 37 pontos e um aproveitamento de 61%.

Do outro lado, o Vasco, na zona de rebaixamento, com 16 pontos, também chega confiante após duas vitórias um empate nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz pode manter Serginho, Gabriel Pec e Vegetti no ataque.

Em 102 jogos disputados, o Palmeiras soma 50 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 30 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Richard Ríos, Jhon Jhon, Raphael Veiga, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim, Robson, Medel, Zé Vitor (Puma, Maicon, Capasso, Miranda), Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Serginho, Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez e Vanderlan estão suspensos.

Vasco

Léo, suspenso, está fora.

Quando é?