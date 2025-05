Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Paramount+, via streaming (confira a programação completa).

Após a derrota para o Flamengo na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Verdão lidera o Grupo G com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Invicto no torneio, o time comandado por Abel Ferreira venceu o Sporting Cristal por 3 a 2, o Bolívar por 2 a 0 e 3 a 2, além de superar o Cerro Porteño por 1 a 0 e 2 a 0.

Já o Sporting Cristal está na briga por uma vaga no playoff. Em terceiro lugar, com quatro pontos, a equipe acumula uma vitória, um empate e três derrotas na fase de grupos da Libertadores.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo (Gómez), Fuchs, Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga (Maurício); Estêvão, Paulinho, Facundo Torres (Vitor Roque).

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Chávez, Romero, Pasquini; Pretell, Távara; Pestana (Castro), Pacheco; Ávila, Cauteruccio.

Desfalques

Palmeiras

Felipe Anderson segue fora.

Sporting Cristal

Cristal Yotún, Solís, Santiago González e Gustavo Cazonatti.

Quando é?