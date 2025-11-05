+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoPalmeiras
team-logoSantos
Mounique Vilela

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista da Libertadores, o Palmeiras também está na briga pelo título do Brasileirão. Na liderança, com 65 pontos, um a mais que o segundo colocado Flamengo, o Verdão vem de empate sem gols com o Cruzeiro e vitória sobre o Juventude por 2 a 0 nos últimos dois jogos disputados.

Por outro lado, o Santos está na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 33 pontos, o Peixe está a dois pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Em 30 jogos disputados, a equipe soma oito vitórias, nove empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 36%. 

Apesar do retorno de Neymar de forma antecipada, a presença do craque no clássico é dúvida devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

"É preciso tomar decisões com a cabeça fria, com a lógica. Eu o quero até o fim do ano. Quero Neymar bem em todos os jogos. Vou conversar com ele. Não é porque joga ou fica fora que pensa mais nele. Neymar pensa nele. Você acha que não sente? Sente essa camisa mais do que ninguém, ganhou tudo aqui. Mas também é preciso colocar-se no lugar dele. Vamos tomar a decisão com a cabeça fria", afirmou o técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Quero o Neymar cada vez melhor. Vamos conversar com ele, com seu estafe. Tenho torcedores gritando o tempo todo, e eu quero tomar decisões com raciocínio. É ser inteligente para tomar a melhor decisões para o Santos", completou.

Palmeiras: 

Santos: 

Escalações de Palmeiras x Santos

Desfalques

Palmeiras

Aníbal Moreno cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Santos

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 06 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis

0