Red Bull Bragantino pagará € 1,8 milhão ao Palmeiras por Matheus Fernandes

Clube de Bragança Paulista terá 60% dos direitos econômicos do volante de 24 anos; negócio não envolve possível acordo por Artur

O Red Bull Bragantino avisou ao Palmeiras que vai antecipar a compra de Matheus Fernandes no mercado da bola. O clube do interior paulista poderia exercer o direito de aquisição do atleta em novembro deste ano, mas decidiu antecipá-lo, como soube a GOAL.

O Massa Bruta terá que desembolsar € 1,8 milhão (R$ 9,92 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do meio-campista de 24 anos, conforme apurado pela GOAL. Os clubes negociam a forma de pagamento, já que há interesse em realizar a aquisição de forma antecipada.

O negócio para a ida de Matheus Fernandes em definitivo ao Nabi Abi Chedid não terá relação com as conversas envolvendo o possível retorno de Artur à Academia de Futebol. O Palmeiras tem interesse na contratação do atleta e ouviu uma pedida de € 15 milhões (R$ 82,66 milhões) pela saída. O Verdão acredita que é possível reduzir o valor, mas o Red Bull Bragantino não aceita liberá-lo por menos de € 10 milhões (R$ 55,1 milhões). Ainda há discussões sobre a situação do atleta.

Matheus Fernandes tem contrato de empréstimo com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2023, e a opção de compra se encerra em novembro, um mês antes do término do vínculo. O volante tem compromisso com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025, mas não está disposto a mantê-lo.

Em 2023, o volante de 24 anos fez 12 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 1.000 minutos em campo. Ele é um dos pilares do time do interior de São Paulo.